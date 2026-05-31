AI浪潮擴散　美國、新興市場雙路布局並進

▲第二季以來費半指數勁揚7成。（圖／美聯社）

記者巫彩蓮／台北報導

隨著中東地緣政治緊張情勢緩和，4月以來全球股市上演V型反彈行情，累計第二季以來新興股市上漲23.55%，超越全球股市平均14.98%，富蘭克林證券投顧建議，本波股市創高的背後有實質基本面支撐，股市創高不代表評價昂貴或泡沫，但投資人擔心錯失行情的情緒(FOMO)容易造成市場波動加大，建議投資人核心部位首選「美國平衡型基金」與「新興市場平衡型基金」的雙收益策略。

史坦普500大企業公布第一季獲利年增率預估高達28.4%、創2021年第四季以來最快增速，加上四大雲端服務供應商上修資本支出，AI推論及代理式AI需求帶動AI運算從GPU主導轉變為CPU與客製化晶片等多線並進的異質運算架構，激勵費城半導體指數、台灣，以及南韓股市屢創新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

累計第二季以來新興股市上漲23.55%，超越全球股市上漲14.98%，其中南韓上漲59%、台灣上漲37%，以及費城半導體指數勁揚70%。

富蘭克林證券投顧表示，美國及伊朗有望達成和平協議以結束近三個月的衝突，但協議的內容與執行進展仍待觀察，關鍵為荷莫茲海峽與能源供應恢復速度，油價走勢將牽動通膨及殖利率走勢，儘管全球股市已擺脫美伊戰爭陰霾再創新高，但高油價對通膨的傳導效果猶存，全球將面臨通膨上揚與利率維持高檔更長一段時間的宏觀環境，首當其衝的是成熟國家長天期公債，但具備較高收益及跟景氣連動的信用債、執掌AI高速成長列車的科技產業與亞洲半導體供應鏈，將持續扮演多頭主流。

第三季消息面需關注全球通膨與央行政策、聯準會主席華許新人新政、八月下旬全球央行年會、六月SpaceX初次公開發行、AI顛覆性創新下的贏家與輸家、美國期中選舉及世足賽衍生的觀光消費效益等，歷史經驗顯示美國期中選舉年，美股第三季波動較大，第四季選後行情可期，第三季震盪提供進場機會。

富蘭克林證券投顧建議，本波股市創高的背後有實質基本面支撐，股市創高不代表評價昂貴或泡沫，投資人擔心錯失行情的情緒(FOMO)容易造成市場波動加大，建議投資人保持理性，保持資產配置、多元布局及逢震盪加碼的投資紀律。核心部位首選「美國平衡型基金」與「新興市場平衡型基金」的雙收益策略，透過股債混搭控管波動風險，追求資本利得、債息收益與匯兌收益機會，債券布局首選「美國非投資等級債」與「新興市場當地債」，股票宜採多路並進，看好AI發展下的科技、公用事業與電力基礎建設商機、美國小型股及生技產業評價面優勢，日本股市結構性改革紅利，並依個人風險屬性納入黃金與天然資源產業型基金。

