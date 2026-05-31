輝達等三巨頭發文！神祕數字暗指「台北」 預告新品迎PC新時代

輝達（ NVIDIA）與微軟（Windows）以及ARM幾乎在美東時間5月30日同步在社交媒體Ｘ平台上為即將發佈的神秘新品造勢，而三則貼文都包含了指向台北 Computex 展前由輝達執行長黃仁勳進行專題演講舉辦地點的坐標，暗示 PC 領域即將迎來一個新時代。

COMPUTEX展將登場 台股聚焦先進製程3族群

5月台股大漲5806.31點，漲幅達14.92%，玉山科技島基金經理人王偉哲指出，加權指數季線乖離率再度來到高檔，市場一有風吹草動，恐引發短線波動，建議可適度保持資金彈性，台股近期題材面依然利多不斷，包括下周COMPUTEX展等科技盛宴陸續登場，不妨關注先進製程、先進封裝、高速傳輸等三相關族群為主。

SpaceX要IPO！ 丹麥百億美元規模退休基金2原因拒投資

特斯拉執行長馬斯克創辦的 SpaceX在IPO前夕，卻遭總資產達 250 億美元的丹麥退休金基金AkademikerPension明確表達不會投資SpaceX，理由是該公司估值高得離譜，而且在公司治理上表現極差。

被動ETF逆襲！00918配息翻倍年化殖利率17% 下周坐等00919

台股熱，市場資金擁向主動式ETF，高息ETF表現也不遑多讓，本周（5/25~5/29）多檔股價創新高，現在配息也很驚豔，大華優利高填息30（00918）公布本季每單位受益權擬配息 1.26 元，較上季的翻倍成長，若以 昨（29 日）收盤價 29.2 元換算，年化配息率高達 17.3%，市場更期待預計下周一（6月1日）公布的群益台灣精選高息（00919）。

光是5月買賣股票「就要繳稅379萬」！神人曝明細：為社會盡點心力

台股迎來瘋牛般的多頭行情，5月大漲5806.31點，漲幅達14.92%，股市研究籌碼專家「權證小哥」分享，某個帳戶的5月股票交易資料，光是手續費就高達487萬元，交易稅則是379萬元。對帳單曝光，一票網友驚呼「有神快拜」、「小哥太強大啦！我心目中的神！」

麥寮風機疑零件過熱起火 台電中斷電氣設備、現場已無延燒

雲林縣麥寮一座台電所屬的風力發電機，疑似氣溫過高起火冒煙，關於這起事件，台電表示，今（31）日中午約12點35分，麥寮風場一部風機疑因零件過熱燒損，台電獲報後立即派員前往查處，並中斷相關電氣設備，目前現場已無持續延燒狀況，詳細起火原因仍需進一步調查釐清。

AI浪潮擴散 美國、新興市場雙路布局並進

隨著中東地緣政治緊張情勢緩和，4月以來全球股市上演V型反彈行情，累計第二季以來新興股市上漲23.55%，超越全球股市平均14.98%，富蘭克林證券投顧建議，本波股市創高的背後有實質基本面支撐，股市創高不代表評價昂貴或泡沫，但投資人擔心錯失行情的情緒(FOMO)容易造成市場波動加大，建議投資人核心部位首選「美國平衡型基金」與「新興市場平衡型基金」的雙收益策略。

台股大盤狂刷新高 他1年賺60%「全出清」2原因曝光！一票讚

台股近來漲勢驚人，指數不斷改寫歷史新高，讓不少投資人一方面享受獲利成果，一方面也開始擔心高檔風險，有網友指出，從去年5月到現在，整體獲利率約60%，已超過原本設定的30%目標，加上擔心未來股市修正時，會來不及跑，29日已將部分持股出清，「入袋比較安心」。

卡位高資產客群 渣打銀打造在台第3座私人理財中心

台灣高資產客群成長帶動財富管理的場景不斷向生活領域延伸，渣打銀行宣布在台第三座「渣打國際私人理財中心」正式開幕， 以業界獨有的 myRM 數位隨行理專服務，也隨著渣打行動銀行App升級，提供更全面的產品諮詢與即時服務，樹立台灣高階財富管理新標竿。

一堆人股票百萬滾到千萬 他只賺70萬超焦慮「是不是太慢？」

5月台股氣勢如虹，大漲5806.31點，漲幅達14.92%，讓許多投資人喜孜孜，有網友表示，看到不少人分享股市獲利成果，包括十萬變百萬、百萬滾到千萬等好成績，再回頭看自己，雖然今年約70萬元的獲利，但沒有資產翻倍的感覺，「好焦慮啊，是不是我賺太慢了？」貼文掀熱論。