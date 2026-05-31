主動式ETF加1！安聯00402A於6／9掛牌　聚焦美國科技成長紅利

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

安聯投信美國科技領航主動式ETF基金（00402A）已獲准成立，預計6月9日掛牌上市，安聯投信表示，在AI浪潮持續推進、數位轉型需求穩健成長的背景下，美國科技股仍被市場視為全球股市中具備結構性成長潛力的重要投資標的，隨著超級財報周相繼登場，搭上美國史上最大規模IPO啟動，美國科技主題在諸多利多題材挹注下，成為市場資金注目焦點。

00402A經理人洪華珍表示，生成式AI所帶動的科技成長已不再僅限於硬體領域，從GPU、資料中心、半導體設備，延伸至雲端平台、軟體服務、AI Agent、自動駕駛與工業自動化等多元應用，題材輪動速度明顯加快，著眼於AI多層次發展的產業架構，布局美國科技可參與更多元的機會。

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美國科技財報繳出亮眼成績，加上美國四大雲端巨頭（CSP）持續擴張資本支出，又有AI基本面撐腰，以及美國最大規模IPO行情啟動，美股市場將有望迎來估值修復與獲利上修雙重紅利，

回到基本面，洪華珍表示，觀察今（2026） 年第一季財報，S&P 500基本面相當強勁。其中，資訊科技目前仍是 S&P 500中獲利成長率最強產業之一，背後反映的是 AI 資本支出、雲端需求、半導體週期與大型科技公司獲利能力的支撐。

在IPO題材部分，航太及人工智慧公司SpaceX估值上看2兆美元，市場看好前景；另外像ChatGPT開發商OpenAI，Agentic AI應用龍頭Anthropic也可能於第三季尋求上市，隨著更多高成長題材可供選擇，資金卡位需求外溢效應，美國科技股有望再度吸引全球投資人目光。

展望後市， 洪華珍指出，美國擁有全球最成熟的創新生態系，有利於持續將科技突破轉化為具規模的商業應用，推動企業生產效率與競爭力提升；隨著 AI 與數位科技應用深化，美國科技產業結構性成長趨勢明確，不論從機會面、評價面或基本面觀察，皆有利長線布局。