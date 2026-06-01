Supermicro股價勁揚逾6%　歐洲AI新客戶助攻、強化出口合規獲市場肯定

▲(圖／美超微提供，下同)

記者錢雅慧／綜合報導

全球AI伺服器市場需求持續升溫，Super Micro Computer（NASDAQ：SMCI，簡稱Supermicro／美超微）近期因歐洲AI雲端基礎設施合作案受到市場關注。Supermicro宣布，歐洲AI雲端服務商Verda將採用其NVIDIA GPU加速、機櫃級AI系統，用於擴建歐洲AI雲端基礎設施。

根據Supermicro公開資訊，Verda部署內容涵蓋NVIDIA Blackwell架構相關系統，應用情境包括大型語言模型訓練、多模態AI、機器人與企業AI應用。隨著生成式AI與企業AI服務擴大，高效能運算與GPU伺服器需求仍是資料中心產業的重要觀察指標。

近年來，生成式 AI、大型語言模型（LLM）及企業 AI 應用快速發展，帶動全球對高效能運算（HPC）與 GPU 伺服器需求大幅成長。Supermicro 主打快速客製化設計能力、高密度 GPU 架構及供應鏈整合優勢，持續服務全球雲端服務商、企業客戶及 AI 新創公司等不同應用需求。

除市場拓展成果外，Supermicro 近期亦宣布與台灣相關主管機關合作，進一步強化高階伺服器產品及技術的出口管理機制，以防堵先進運算設備遭非法轉移至受限制市場。由於全球科技產業持續面臨出口管制與地緣政治風險挑戰，相關企業的法規遵循與治理能力，也成為市場觀察重點。

市場觀察人士認為，AI 伺服器產業雖仍面臨供應鏈、法規遵循及國際貿易限制等挑戰，但在生成式 AI 應用持續擴大下，資料中心升級、高效能運算與液冷伺服器等需求，仍是後續產業發展的重要觀察方向。

Supermicro 表示，未來將持續投入液冷技術、高效能運算平台及全球供應鏈布局，協助客戶建構下一代 AI 資料中心，以滿足企業、政府及雲端服務業者快速成長的 AI 運算需求。

業界人士認為，全球 AI 基礎建設投資仍處於成長初期，未來數年資料中心升級與 AI 算力需求可望持續擴大。隨著 AI 應用加速落地，Supermicro 後續在液冷伺服器、GPU 運算平台與全球資料中心部署上的進展，也將成為產業觀察重點。