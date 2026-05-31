威力彩上看7億！命理師點名3生肖「端午有偏財運」：財神在等你

▲威力彩頭獎上看7億，小孟老師點名3生肖有偏財運。（示意圖／記者許力方攝）



記者柯振中／綜合報導

威力彩第115000043期28日晚間開獎，第一區中獎號碼由小至大依序為01、02、24、31、34、38，第二區中獎號碼為03。台彩派彩結果出爐，本期頭獎槓龜，已經連25槓，貳獎開出1注，每注獎金為1186萬元，下期（6/1）預估銷售1.5至1.7億元，頭獎累積金額預估上看7.0億元。

頭獎連25槓 彩迷搶拚7億大獎

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威力彩已連續25期未開出頭獎，目前頭獎累積金額預估上看7.0億元，讓許多民眾趨之若鶩，打算試試手氣，看看能不能成為幸運兒。對此，清水孟國際塔羅小孟老師分享，猴、龍、羊等3生肖有偏財運，可以試試手氣，說不定能成為億萬富翁。

屬猴偏財運佳 建議往住家南方試手氣

小孟老師在臉書上分享，端午節台彩加碼期間，3生肖有偏財運，其中的第三名是屬猴的民眾。屬猴的民眾在端午節偏財運不錯，可以穿著綠色、粽子色的衣服，並且前往住家南方的彩券行試試手氣。

屬龍吃完肉粽後 可往北方彩券行碰碰運氣

第二名則是屬龍的民眾，建議可以吃完肉粽以後，前往住家北方，或是靠近餐廳的彩券行，會容易有偏財運。

屬羊奪冠「可能發橫財」 帶粽葉求財運

第一名則為屬羊的民眾，屬羊的人在端午節可能會發橫財，若是想發揮偏財運是，可以帶著一片粽葉，前往住家西方的彩券行，「財神爺就在不遠處等你。」