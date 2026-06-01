▲法人看貨櫃航商超額轉嫁燃油成本，2Q及3Q獲利逐季走高。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

國內長期追蹤航運類股的法人，上周五(29日)出的報告指出，今年2月28日美伊戰爭爆發，貨櫃船公司因應市場恐慌(擔心經濟衰退)，進行大幅減班，更為轉嫁海運燃油成本，大幅調漲運價，SCFI運價指數，從2月22日的1333.11點，上漲66%(5月29日達2571.73點，上漲92.91%)，已經超額轉嫁燃油成本，包括我貨櫃三雄在內，反成美伊戰爭受惠者。

報告中指出，2月28日美伊戰爭爆發，新加坡船用低硫燃油從2月27日每噸697美元，狂飆至4月2日每噸1789美元，上漲157%；後續，美伊進行停火協商，原油市場恐慌降溫，油價回跌；5月26日報價每噸1048美元，較美伊戰爭爆發前的2月27日697美元，上漲50%(5月29日再降至781美元)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年首季上海航運交易所貨櫃運價指數SCFI平均1491點，第二季至5月22日平均1961點；首季單季海運燃油平均每噸840美元，第二季至5月26日平均每噸1238美元。

該法人指出，貨櫃航商2Q及3Q獲利逐季走高，貨櫃三雄估計以長榮(2603)受惠最大，因為該公司營運規模最大，而所經營的歐美線運價漲幅最高，在有賺錢的情況下，船隻越大單位本月月低，獲利率也最高，長榮擁有兩萬箱(20呎櫃)以上的超大型貨櫃船，陽明(2609)沒有兩萬箱船，萬海(2615)還沒有歐洲線，因此都略遜一籌。

法人分析，以目前情勢看，短期間不易出現大規模軍事衝突，市場信心恢復，壓抑油價；伊朗面對經濟大幅衰退及石油停產(毀壞油田)的壓力；美國則面對戰爭權力決議60天限制及11月3日期中大選。



《戰爭權力決議》規定，若總統未獲國會授權派兵作戰，必須在60天內向國會請求授權。川普3月2日向國會報告，起算60天，宣稱4月7日已停戰，無須國會授權。美伊雙方各有壓力，都需喘息空間，因此，雙方以拖待變的心

態濃厚，短期間，不易爆發大規模軍事衝擊，有利於恢復市場信心，壓抑短期間油價漲勢，長期則必須觀察原油庫存水準。