台股熱到發燙　操盤手點名下一波主角

▲台股熱到發燙。（示意圖／記者湯興漢攝）

圖文／鏡週刊

台股熱到發燙！但在技術面高檔乖離過大、槓桿資金過熱，及地緣政治與油價變數干擾下，投資人該如何接招？本刊專訪3位績優操盤手，他們一致指出，下半年台股將從「資金行情」正式進入「AI獲利驗證」階段，市場也將從科技股全面普漲，轉向強弱分歧的新局面。面對高檔震盪與產業洗牌，投資主軸與攻守策略一次看。

「進入下半年，台股操作將不再只是單純追逐成長，檢驗企業能否將龐大資本支出，轉化為實質營收與獲利才是關鍵。」玉山科技島基金近半年績效倍數起跳，在科技當道的基金類型中排名數一數二；面對接下來市場挑戰，經理人王偉哲斬釘截鐵地說，在高檔行情下遇到總經變數與政策不確定性，操盤節奏必須重新調整。

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另外，今年來操作績效逾8成，在人氣爆棚的主動式ETF中排名前段班的00994A（主動第一金台股優）經理人張正中認為，目前市場最大共識，是台積電與相關供應鏈、AI伺服器等成長產業仍是核心；最大分歧點則在基本面加上資金行情雙驅動下，短線漲幅已大，現階段應逢高出脫，還是像先前一樣逢低加碼。

而台股基金長青樹、野村優質基金經理人陳茹婷，操作該基金滿8年，創造1205%報酬率，同期間台股績效約299%，長期操盤實力備受肯定。她坦言，市場正處在「20年超級多頭」的末升段，AI行情本質上就像1990年代網際網路革命後期；資金、夢想與估值同步膨脹，短線震盪難免，但真正大方向仍未結束。「對投資人來說，該關心的不是高點在哪，而是如何安全下莊、活著等到下一個大循環。」

值此高檔之際，投資人下半年究竟該如何持盈保泰、趨吉避凶，做出正確決策，成了現階段最重要功課。

王偉哲指出，過去兩年台股在AI產業爆發下大漲，從晶片設計、先進製程到伺服器供應鏈全面上揚，配合4大雲端巨頭資本支出維持高檔，使整體AI產業鏈享有高能見度；但接下來市場會開始檢視，高投入能否轉化為營收獲利，「若轉化速度不如預期，股價就會出現修正；反之，能證明AI帶來實質成長的企業，可持續獲得市場青睞。」

他提出一個核心概念，即「關鍵瓶頸」。「AI產業鏈中存在關鍵限制，例如先進封裝（CoWoS）產能不足，這些瓶頸就會成為市場上最有把握的投資機會。因此，找出關鍵瓶頸產業，包括先進製程、先進封裝測試、ABF載板，再從上述產業中挑選龍頭股，就能站在相對有利的位置，因為產業在瓶頸限制下，龍頭公司能享有定價權。」

另外，先進製程產能爆滿下的外溢受惠股，及AI下一世代新製程、新技術也值得留意。張正中表示，包括成熟製程、被動元件等產業，及與AI相關性較低，但因先進製程產能塞爆，獲得外溢效應，且漲價幅度相對較慢的產業，都有機會成為下半年盤面重點。

配件一：3位基金經理人績效請抓紙本



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