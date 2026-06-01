台股上演2大奇景　專家點名「牛皮股」接棒

▲台股乖離率飆破50％，康和證券投資總監廖繼弘直呼罕見。



圖文／鏡週刊

台股與年線的乖離率飆破50％，市場不僅沒有迎來修正，反而接連創下歷史新高。這波強勢多頭讓康和證券投資總監廖繼弘都直呼罕見，他認為，AI產業的想像正徹底改寫市場規則，今年股市出現兩大特殊現象，過去被奉為圭臬的經驗法則已不再適用。

上週台股再度寫下歷史新高，週五收盤來到44,732點，成交量暴增至1.8兆元。面對指數不斷創高、市場資金持續湧入，康和證券投資總監廖繼弘直呼：「這麼多年來，沒看過這種漲勢。」談起盤勢，廖繼弘認為，今年市場最大的特色就是AI浪潮正改寫過去的投資邏輯，許多曾被奉為圭臬的經驗法則開始失靈。

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「今年有很多不一樣。」廖繼弘指出，過去台股與年線乖離率一旦超過30％，通常就會出現明顯修正，因此不少投資人習慣將30％視為警戒線，「但今年情況完全不同。」

5月28日台股創下44,954點歷史新高，與年線乖離率達53.8％，「要是受限過去經驗，投資人可能早就把股票賣光，錯失後面的大行情。」現階段市場仍看不到明顯轉折訊號，「所以預測高點沒有意義，因為大家認為的壓力，可能很快又突破了。」

廖繼弘分析，支撐多頭最核心的力量仍是AI產業。從近期美國科技企業財報看來，無論是伺服器、雲端運算或AI基礎建設相關企業，獲利表現普遍優於市場預期，顯示AI並非題材炒作，而是帶來企業獲利實質成長。他指出，美國企業第一季獲利成長幅度相當驚人，資金因此持續湧入AI供應鏈，也讓市場維持在高度樂觀的氛圍下。

除了權值股、大盤持續創高，廖繼弘認為，今年另一個最特殊的現象，是過去許多不太會漲的「牛皮股」開始接棒演出，「以前的大牛股，今年全部轉性。」他舉例，南亞科、華邦電、啟碁、群創等個股，今年都出現驚人漲幅，「而且是只要一漲，就漲70％、80％，甚至是翻倍。」

他認為，背後原因來自AI基礎建設需求快速擴張，從高頻高速運算一路延伸到記憶體、被動元件、功率元件、矽晶圓等零組件，形成全面性的供應鏈缺口與漲價效應。只要產業傳出漲價、擴產或訂單增加等利多訊息，資金便快速追捧相關個股，「這反映的不只是基本面改善，市場資金也極為充沛。」

廖繼弘建議，投資人不必過度執著於預測指數高點，目前權值股仍持續創高，尚未出現明顯轉空訊號，比起猜測高點，更重要的是觀察資金流向與類股輪動節奏；因此，可將資金分成兩部分，一部分布局基本面穩健、拉回月線整理的主流強勢股；另一部分則留意長期整理後剛轉強、具低基期優勢的落後補漲股。其中，功率元件屬於相對落後補漲的代表；記憶體則因AI需求持續擴張，從過去的景氣循環股，轉變為重要的戰略資源，近期整理後有轉強跡象。



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