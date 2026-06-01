油價、升息、槓桿3殺　台股下半年修正時機曝光

▲台股熱到發燙。（示意圖／記者湯興漢攝）



圖文／鏡週刊

AI熱潮帶動台股一路創高，但在市場情緒極度樂觀背後，風險也正在累積。績優操盤手提醒，目前台股不僅與年線乖離過大，市場槓桿操作更明顯升溫，一旦出現回檔，恐引發連鎖性賣壓。面對下半年可能出現的高檔震盪，投資人現在最重要的不再只是拚報酬率，而是如何做好資金控管、降低風險，在修正來臨時保有進場銀彈。

今年來操作績效逾8成，在人氣爆棚的主動式ETF中排名前段班的00994A（主動第一金台股優）經理人張正中認為，台股漲多就是最大利空，進入下半年，投資人必須嚴控資金，逢高調節。「4月以來指數一路上攻，短時間內累積大量漲幅，與年線乖離過大，過去經驗顯示，當乖離率超過30%時，市場多會拉回修正，而這次乖離率超過45%，技術面已過熱。」他強調。

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再看資金面，「現在很多人將持股，如0050（元大台灣50）或台積電質押再去買股；當市場出現回檔，這些槓桿資金恐被迫出場，形成連鎖性賣壓，造成多殺多局面，接下來必須採取相對保守的資金策略，降低槓桿操作。」他提醒。

張正中建議，當台股壓力劇增，投資人可逐步拉高現金部位，而持股減碼優先順序，應先調節已漲多或高估值的科技股，其次是高評價的中小型股，至於權值股支撐較強，在市場回檔時相對抗跌，可當作壓艙石。「像台積電這種股票，通常都是最後才跌。」

而台股基金長青樹、野村優質基金經理人陳茹婷，近6個月操作績效達110%；她觀察後市，認為下半年較值得注意的風險，是AI供應鏈的「短板效應」。

「目前包括CoWoS先進封裝、HBM高頻寬記憶體、電力、散熱等，都是限制AI出貨的重要瓶頸。美國雲端服務商已出現『零組件堆滿倉庫，但缺關鍵零件組不成整機』的情況。接下來，台股可能因供應鏈瓶頸，出現一波中期修正。」

陳茹婷指出，這種修正反而提供新的布局機會，投資人應好好把握。「因為明年開始，CoWoS、HBM等產能陸續開出後，AI需求仍會繼續擴張，只是短板將轉移到更上游的2奈米、3奈米先進製程。」她強調，包括先進封裝、ABF載板、CCL、PCB、水冷散熱、高壓直流電（HVDC）、光通訊等，仍是長線主軸。

總的來看，台股4萬點之上仍可布局，但必須掌握進出節奏。玉山科技島基金經理人王偉哲指出，AI產業基本面是穩的，下半年較大風險來自總體經濟；尤其地緣政治變數，恐影響油價走勢，刺激通膨攀升，進而牽動美國聯準會利率政策。一旦市場開始討論升息，對股市衝擊就會相當劇烈。

最穩健的做法是採取3原則：1、將資金拆成2到3筆，等待回檔布局，不要追高也不要一次投入；2、提高現金比重，回檔時才有銀彈可加碼；3、優先布局權值股。「因為權值股波動較低，且在資本支出轉弱時較具抗跌性；尤其，當先進製程成為最稀缺資源時，市場競爭邏輯也會完全改變。」王偉哲建議。

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