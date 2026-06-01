台股再創天價落袋為安？阮慕驊認「減碼1／3」　關鍵原因曝

▲財經媒體人阮慕驊透露，上週五賣掉1／3的持股。（圖／CTWANT）

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受惠於人工智慧（AI）題材持續發酵，美股與台股今年以來表現強勢。美股罕見出現連續9週上漲，台股加權指數也在資金推動下不斷攀高，前5個月累計上漲15769點，寫下歷史新紀錄。資深財經媒體人阮慕驊透露，自己今年投資績效同樣創下新高，光是第1季獲利便已突破1000萬元，4月與5月的帳面獲利更讓他形容為「迷幻」。

阮慕驊近日在臉書分享投資心得指出，今年以來股票投資報酬率與大盤同步創高，尤其4月與5月市場持續上攻，讓整體獲利快速增加。他表示，雖然帳上數字相當真實，但因成長速度過快，仍讓他產生一種不太真實的感受。

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面對市場持續創高，阮慕驊選擇在5月最後一個交易日進行部分獲利了結。當天台股同步寫下新高成交量與指數紀錄，他則賣出約1／3持股，其中也包含部分核心持股部位。不過他強調，主要減碼對象是技術型態已出現轉弱跡象的個股，而非全面看空後市。

談到減碼原因，阮慕驊表示，許多投資人容易混淆「流動性」與「財富」的差異，但兩者其實並不相同。他認為，帳面淨值代表的是財富，屬於資產存量；而流動性則是可立即運用的現金，屬於資金流量。

他指出，市場行情熱絡時，帳面資產雖然持續增加，但若沒有適度轉換為現金，面對未來市場波動時，將缺乏足夠的應變能力。因此，維持一定比例的流動性，是投資管理風險的重要原則之一。

不過，阮慕驊並未因此全面降低持股水位。他表示，對於技術面仍維持多頭排列、處於主升段走勢的持股，仍持續加碼布局。經過調整後，目前手中現金部位增加約3成。

此外，他長期持有的ETF與基金定期定額投資計畫也持續進行，不僅沒有減少投入金額，反而進一步提高扣款額度。而新增資金來源，正是來自此次股票減碼後所回收的現金，希望透過分散布局與長期投資方式，持續累積資產價值。

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