散戶狂掃台積電！ADR溢價崩至2年低點　AI信仰比華爾街更狂





▲台積電外觀。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

AI熱潮持續延燒，晶圓代工龍頭台積電（2330）成為本土資金追捧焦點，帶動台北掛牌股價強勢走高，也讓台積電美國存託憑證（ADR）相對台股溢價大幅收斂。台積電ADR今年5月相對台股平均溢價降至13.7%，不僅低於去年12月的26%，也創下2年低點，且已連續5個月下滑。

台積電ADR在美股5月最後一個交易日以418.45美元，下跌6.41美元或1.51%作收，不過《彭博社》報導指出，這波變化扭轉了AI行情初期由國際投資人拉高台積電海外估值的趨勢。過去台積電ADR因外資取得較便利、被納入熱門指數，加上具備可轉換特性，通常享有高於台北掛牌股票的評價；相較之下，台股若要轉換成ADR，仍須取得特別監管批准。

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《彭博社》引用Zero One Investment Research執行董事Vincent Fernando發言指出，過去幾個月，台灣本地市場對AI循環的情緒已轉為極度正面，樂觀程度遠高於美國，「台灣對AI泡沫的擔憂遠少於美國。」

本土資金買盤猛烈，是台積電台股追上ADR估值的關鍵。報導指出，台積電台股今年以來已飆漲逾50%，漲幅優於ADR不到40%的表現；加上台灣監管制度調整，允許本地股票基金提高對國內股票曝險，進一步替行情添柴加火，散戶也積極湧入AI相關個股，掀起新一波投資熱潮。

ADR溢價收斂也意味著，過去多年由外資需求主導的台積電評價結構，正逐步加入更多本土投資人的影響力。台積電股價漲勢強勁，也推升台灣躋身全球前5大股市之列，顯示AI題材帶動下，本土市場對台積電的信仰熱度已不輸華爾街。