台股修正！　操盤手：關心如何活著到下個大循環

▲台股漲勢驚人。（圖／資料照）



圖文／鏡週刊

當市場還沉浸在AI大行情中，台股績優操盤手卻已開始留意另一項風險：供應鏈短板效應。從CoWoS先進封裝、HBM高頻寬記憶體，到電力與散熱，AI產業鏈目前正面臨關鍵零組件不足問題。只是在危機背後，也可能隱藏下一波投資機會。

長年操盤績效亮眼的野村優質基金經理人陳茹婷認為，下半年台股修正未必是行情結束，反而可能是重新布局AI長線主流的重要時間點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她坦言，現在其實很像1990年代網際網路革命後期。資金、夢想與估值同步膨脹，短線震盪在所難免，但真正的大方向其實還沒有結束。「投資人現在該關心的，不是高點在哪，而是如何安全下莊、活著等到下一個大循環。」

陳茹婷指出，下半年市場最需要留意的風險，來自AI供應鏈的「短板效應」。目前包括CoWoS先進封裝、HBM高頻寬記憶體、電力與散熱等，都是限制AI出貨的重要瓶頸。甚至美國雲端服務商，已出現「零組件堆滿倉庫，但缺關鍵零件無法組成整機」的狀況。

也因此，她認為台股接下來可能因供應鏈瓶頸，出現一波中期修正。不過，這種修正未必是壞事；「這等於是提供新的布局機會，因為從明年開始，隨著CoWoS與HBM產能逐漸開出後，AI需求仍會持續擴張，只是短板會逐步往更上游移動，包括2奈米、3奈米等先進製程，未來都可能成為新的稀缺資源。」

她點名，包括先進封裝、ABF載板、CCL、PCB、水冷散熱、高壓直流電（HVDC）、光通訊等，仍會是AI長線主軸。

進一步從台股對應受惠族群來看，高速傳輸與材料升級部分，包括PCB、CCL與光通訊等方向，代表公司包括欣興、南電、台光電、聯茂、華通與光環。至於散熱與伺服器升級方面，則聚焦散熱模組與水冷解決方案，包括奇鋐、雙鴻與建準等。

在選股邏輯上，陳茹婷提出「西施與東施理論」。她認為，真正值得長抱的企業，必須同時具備市場領導地位，及競爭對手3到5年都難以追趕的技術門檻。相反地，有些公司很會講夢、講故事，但實際上產業競爭力未必足夠，說穿了只是「東施效顰」；真正強大的企業，其實相對低調。

她提醒投資人，下半年市場波動可能加劇，但真正重要的，不是短線漲跌，而是手中持有的公司，到底是具備長期競爭力的「西施」，還是只靠題材炒作的「東施」。

配件：AI產業與投資主軸對應個股 (請抓紙本)



更多鏡週刊報導

台股高檔攻略1／AI資金行情進入獲利驗證期 操盤名將點名下一波主角

台股高檔攻略2／油價、升息、槓桿3殺 台股下半年修正時機曝光