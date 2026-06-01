台股45K達陣！黃仁勳今開講　台股狂飆800點破紀錄

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（1日）在輝達創辦人暨執行長黃仁勳開講前以44872.82點開出，指數大漲139.88點，漲幅0.31％，隨後進一步勁揚810.59點至45533.53點，首度突破4萬5千點大關。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到2355元；鴻海（2317）上漲13元至302元；聯發科（2454）上漲130元至4440元；廣達（2382）上漲27元來到366元；長榮（2603）上漲4元至217元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲363.49點或0.72％，收在51032.46點；標準普爾500指數上漲16.43點或0.22％，收7580.06點；那斯達克指數上漲55.15點或0.2％，收在26972.62點；費城半導體指數上漲0.24點或0.0％，收12829.38點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 51032.46 ▲363.49 ▲0.72% S&P500 7580.06 ▲16.43 ▲0.22% NASDAQ 26972.62 ▲55.15 ▲0.2% 費城半導體指數 12829.38 ▲0.24 －0.0%

資料來源：證交所