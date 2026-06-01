教師月薪45K「月收租10萬元」想裸辭：教育環境差！一票點頭

▲原PO想裸辭。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

現代社會工作壓力大，許多人都希望可以當躺平族，一名女網友表示，目前擔任教師，年資3年，月薪約4.5萬元，另有不動產出租，每月約10萬元的房租收入。近來感受到工作壓力變高，工時長、家長難溝通，考慮離開教職靠被動收入生活。對此，多數網友點頭，也有人建議，休息一陣子後，可以找兼職的工作做。

教師月薪45K「月收租10萬元」想裸辭



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女網友在Dcard發文，目前教師收入約4.5萬元，年資為3年，另外個人的被動收入約每月10萬元，主要來自不動產收租，另外也有做其他投資，「穩定投入股市ETF、個股、美股都有。」

她感嘆，近年明顯感覺教師工作環境已不如以往，除了校務與教學壓力外，也常需要面對難以溝通的家長。雖然外界普遍認為教師是穩定的「鐵飯碗」，但在實際工作中，長工時與高壓環境讓她感到身心俱疲，讓她強烈萌生想裸辭的念頭，「學校的時間安排上很不自由，才萌生此念頭，請問大家有什麼建議嗎？」

貼文一出，網友認為離職也不錯，「勇敢逐夢吧，老師的薪水就只是穩定而已，以後很缺老師隨時都可以再回來，且學校的未來我們都看到了，就是老師卑微地領薪水還兼職限制一堆」、「辭職去找自己真正的興趣，你會發現這世界超棒」、「如果已經影響身心健康，那當然辭職是一個蠻必要的抉擇，因為金錢換不來健康」。

也有網友給其他建議，「很多人以為不上班很快樂，但半年、一年後可能開始感到空虛，可以離職後休息一陣子，做一個薪水少一點，但比較輕鬆開心的正職或兼職」、「直接接家教到退休呢，想做再做就好，接五個學生一個月也可以有2萬」、「建議換工作但不要沒工作，有現金流才能讓人放心也不會無聊」、「可以改考國營事業，原本就是老師了，讀書對妳來說應該不難，因為剛好也有身邊的同事原本當老師，碰到跟妳一樣的問題，然後就考來我們這」。