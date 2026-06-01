1天就賺到年薪！資深房仲回憶「台股最瘋的90年代」：現在只是前菜

▲跟當年比起來，現在只是前菜。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台股近來漲勢驚人，指數不斷改寫歷史新高，讓許多投資人喜孜孜，不過，資深房仲潘柏彥表示，若與「台灣錢淹腳目」的90年代相比，現在的氛圍恐怕還稱不上瘋狂，當時不少人一天的帳面獲利，可能就超過上班族一個月甚至一整年的薪水，整個社會陷入發財夢，街頭巷尾都有人討論股票。

資深房仲潘柏彥在粉專發文，過去被稱為「台灣錢淹腳目」的90年代，才是真正的瘋狂，「現在這種熱度，跟當年比起來，可能還只是前菜。」當時下午收盤後，餐廳、KTV、酒店通通客滿，包場小費一次就給5000元、1萬元，百貨公司一家接著一家開，路上隨處可聽見有人討論股票，包括今天賺多少、明天哪檔會漲，後天要換什麼車。

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全民追股年代 收盤後消費跟著沸騰



潘柏彥提到，當年並不只有科技股上漲，包括塑化、鋼鐵、金融、營建、傳產等類股也都被市場資金推升。他透露，過去有一家做火柴的公司，股價甚至被炒到破千元，「放到今天，大概沒幾個人能理解。賣火柴的公司，憑什麼比科技龍頭還貴？」

潘柏彥表示，當時市場買的不是公司，而是夢想，許多人不在乎公司獲利、財報或產業前景，只在意隔天股價是否會繼續上漲，「那個年代最恐怖的地方，根本不是股票漲，而是整個社會一起陷入發財夢。」他指出，當市場漲到所有人都在賺錢，人就會開始產生幻覺，認為自己判斷準確，開始有人融資、增貸、抵押房子，也有人將退休金投入市場，甚至借高利貸進場，大家都認為「這次不一樣」。

一堆人融資增貸進場

「但歷史最殘酷的地方就在於，每一次泡沫形成之前，大家講的，都是同一句話。」潘柏彥表示，後來股市崩盤，曾經高價的股票一路下跌，有人開始賣房、賣車，也有人因債務承受長期壓力。他感嘆，「市場最可怕的從來不是下跌，而是它會先讓你相信：風險已經消失了」，真正經歷過大起大落的老股民，多半不是沒有賺過錢，而是看過太多人從天堂掉進地獄，「你覺得現在的市場，離『全民瘋狂』還有多遠？」