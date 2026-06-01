黃仁勳Q版加碼！供應鏈14大佬超萌　廣達林百里、台積電米玉傑入列

記者高兆麟／台北報導

輝達執行長黃仁勳今日在台北流行音樂中心舉行主題演講，黃仁勳今日一登台，還是以招牌皮衣現身，並和大家親切問候，在開場後，他隨即秀出利用AI做出的Q版AI供應鏈棒球隊，除了他自己身穿黑皮衣戴著棒球手套即將投球外，其他供應鏈老闆及執行長們都身穿棒球裝，除此之外更精準還原每人的神貌，非常逗趣可愛。





▲黃仁勳秀出供應鏈超萌大佬。（圖／記者高兆麟攝）

特別的是，站在Q版黃仁勳左右手的，分別是台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑（位於黃仁勳左方）、廣達董事長林百里（黃仁勳右方），同排左起分別是華碩電腦董事長施崇棠、聯發科執行長蔡力行、米玉傑、黃仁勳、林百里、緯創董事長林憲銘、鴻海集團前輪值CEO，也是首位女性執行長楊秋瑾等人，科技圈驚呼「傳神」。

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黃仁勳也再次秀出供應鏈背板，不過這次黃仁勳特別走到角落，介紹幾個「特別的供應商」，例如水果女士（Fruit Lady）、王記府城肉粽、花娘小館、富霸王豬腳極品餐廳以及近年舉行兆元宴的磚窯餐廳。

談到近期AI表現，黃仁勳更指出，很多人說AI會讓很多人失業，但這剛好相反，正因為AI現在是能獲利的，大家可以看到他的產值成長的多快，所以你會想招募更多的軟體工程師來為你工作，黃仁勳更指的AI成長的背板笑說，這就跟大家的股價表現一樣。

黃仁勳也說，過去是應用程式利用程式碼在作業系統上運行，但AI出現後，未來將變成Agent（代理）=LLM（大型語言模型)+Harness(駕馭），黃仁勳解釋，未來人們要解決問題，只要先告訴AI你要做什麼，讓模型去思考及給出結果，他也舉例，像是你要做一個NVIDIA的LOGO變化，你只要打字告訴AI你想要創作的模型，他就會跑出你要的結果給你。

黃仁勳指出，很多人說，這樣以後會不會沒有軟體公司的空間，但其實剛好相反，正因為人們需要這麼多的模型，所以會有更多軟體公司發揮的空間。