台灣是中心！黃仁勳背板「狂點290家夥伴」　中獎企業一次看

記者鄺郁庭、黃君瀚／綜合報導

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳今（1）日在台北流行音樂中心舉行的GTC Taipei 主題演講，一聲「大家好」台股狂飆。他身後的背板也很有趣，包括黃仁勳在台灣的愛店「花娘小館」、「王記府城肉粽」、「富霸王豬腳」都驚喜列入名單。《ETtoday新聞雲》整理背板廠商，一次看290家中獎企業。

▲黃仁勳背板廠商。點圖可放大。（圖／翻攝NVIDIA GTC Taipei 2026直播）

黃仁勳在開場後，隨即秀出利用AI做出的Q版AI供應鏈棒球隊，除了他自己身穿黑皮衣戴著棒球手套即將投球外，其他供應鏈老闆及執行長們都身穿棒球裝，除此之外更精準還原每人的神貌，非常逗趣可愛。

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黃仁勳也秀出供應鏈背板，還特別走到角落，介紹幾個「特別的供應商」，例如水果女士（Fruit Lady）、王記府城肉粽、花娘小館、富霸王豬腳極品餐廳以及近年舉行兆元宴的磚窯餐廳，都是他來台的愛店。

供應鏈背板完整廠商名單一次看：

第1排：1X、AAEON（研揚科技）、ABB Robotics、中央研究院、Accton（智邦科技）、ACCURAZZY（肖準行銷）、acer（宏碁）、ADLINK（凌華科技）、Adobe、Advanced Machine Intelligence、ADVANTECH（研華）、Aetina（安提國際）、AFARI（千里科技）、AGIBOT（智元機器人）、Agile Robots、 Agility、Aible、AIC（營邦）、Ailytics、AIM（采風智匯）、AIVRES

第2排：Akamai（阿卡邁科技）、aiChip（世芯）、Alibaba Cloud（阿里雲）、Alsemy、Anivance AI（久浪智醫）、ANTHROPIC、APMIC（亞太智能）、Arm（安謀）、Armis、ASRock Rack（永擎電子）、Astera Labs、ASUS（華碩）、AURAS（雙鴻科技）、AUTOBRAINS、AVerMedia（圓剛科技）、AWS（亞馬遜雲）、Ayar Labs、愛吠的狗、Beyond AI、Bhashini、BizLink（貿聯集團）、Black Forest Labs、BYD（比亞迪汽車）

第3排：ByteDance（字節跳動）、CADASU（巴涼科技）、Cadence（益華電腦）、Canonical（科能）、Carnegie Mellon University（卡內基美隆大學）、國泰金控、Centific（昇迪凡科）、長庚醫院、Check Point、CHENBRO（勤誠興業）、中國文化大學、中原大學、Cisco（思科）、CLEVO（藍天電腦）、Cloudflare、Cloudian、Codetrace、COMPAL（仁寶電腦）、Cooler Master（酷碼科技）、CoreWeave、CrowdStrike、Crusoe

第4排：Danfoss（丹佛斯）、Dassault Systèmes（達梭系統)）、DCAI、DDN、Deel、deeli（永恆突觸）、DeepHow（深知行科技）、DeepRad.AI（神瑞人工智慧）、Dell Technologies（戴爾科技）、Delta（台達電子）、DIDEN ROBOTICS、玉山銀行、EDOM（益登科技）、Emerald AI、EQTY Lab、EQTY Lab、ETH Zürich（蘇黎世聯邦理工學院）、EverFocus（慧友電子）、Everpure、F5、逢甲大學、Figure、FindingsTech（汎定科技）、Firmus、Flex（偉創力）、Flexcompute

第5排：Fortinet、Fortune AI Technologies（富據智能科技）、Foxconn（鴻海）、Foxlink（正崴精密)、FSP（全漢企業）、Fujitsu（Fujitsu）、FutureNest（未來巢科技）、G2C+（志聖工業／均豪精密／均華精密／東捷科技）、Gartner（顧能）、Giga Computing（技鋼科技）、GIGABYTE（技嘉科技）、GMI（聯通科技）、Goldman Sachs（高盛）、Google Cloud、Greneta、GUC（創意電子）、Harvard University（哈佛大學）、Hesai（禾賽科技）、Hitachi Vantara、Holon Robotics、HP（惠普）、HPE（慧與科技）

第6排：HUMAIN、HYDRA、Hyve Solutions（海峰電腦）、義守大學、IBM、INNO3D（映眾多媒體）、Intel（英特爾）、Inventec（英業達）、InWin（迎廣科技）、IREN、J-MEX（晶翔機電j）、Jabil（捷普）、Jentech（健策精密）、JPC connectivity（佳必琪）、高雄醫學大學、KENMEC（廣運機械工程）、KYEC（京元電子）、lablup、Lambda Labs、Lanner（立端科技）、Leadtek（麗臺科技）

第7排：Lenovo（聯想）、Lightricks、Linker Vision（鑫蘊林科）、LITEON（光寶科技）、Lightmatter、LTX Studio、LUCID、Luminary、馬偕紀念醫院、Macnica（茂綸）、Manli（萬利達科技）、Marvell（邁威爾科技）、MAXSUN（銘瑄）、MediaTek（聯發科技）、Meta、MetAI（宇見智能科技）、Micron（美光）、Microsoft（微軟）、銘傳大學、MinIO、衛生福利部

第8排：Mirantis、MIT CSAIL、MiTAC（神通資科）、Mitsubishi Motors（三菱汽車）、數位發展部、Morale AI（摩絡人工智慧）、MSI（微星科技）、N.Light、Nasdaq（那斯達克）、國家高速網路與計算中心、國立中央大學、國立成功大學、國立政治大學、國立宜蘭大學、國立臺北大學、國立臺北科技大學、國立臺灣大學、國立臺灣科技大學、國立清華大學

第9排：NAVER Cloud、NEBIUS、NEOUSYS Technology（宸曜科技）、NetApp（網絡器械公司）、Neural Concept、NEXCOM（新漢股份有限公司）、Nexuni（耐思尼）、Noble Machines、NSCALE、nTop、台大醫院、NunoX（聯覺科技）、Nutanix（路坦力）、nVent、NYB.AI、OpenNebula、OpenAI、Oracle（甲骨文公司）、P-1 AI、Palantir（帕蘭泰爾）、Palo Alto Networks、Pegatron（和碩）、Physics X、PNY（必恩威科技）

第10排：Prime Intellect、PTC、QCT（雲達科技）、Qualcomm（高通）、Quanta（廣達電腦）、RAFAY、REAS（睿思智慧）、Red Hat（紅帽公司）、Redpanda Data、Red Pill Lab、Repurgenesis（源華智醫）、Rittal（威圖）、RLWRLD、Roboflow、Runway、Ryoyo Ryosan、Samsung（三星）、SAP（思愛普）、Sarvam、SB C&S、Schneider Electric（施耐德電機）、ServiceNow、Sharpa、（圖像不清無法辨識）

第11排：Siemens（西門子公司）、Silicon Valley Power、SimpliSmart、SK hynix（SK海力士）、SK telecom（SK電訊）、Skild AI、Solomon（所羅門）、東吳大學、Spectro Cloud、BPIL（矽品精密）、Spingence（偲倢科技）、SqueezeBits、Stanford University（史丹佛大學）、Starburst、敦陽科技、Superb AI、Supermicro（美超微電腦）、SynaXG、Synera、Synopsys（新思科技）台中榮民總醫院、台北生技園區

第12排：台北榮民總醫院、淡江大學、Telit Cinterion（泰利特）、TEMC（台灣專家模型公司）、TM（達明機器人）、Together AI、TREND（趨勢科技）、TrendAI、Tricuss（十論科技）、TSMC（台積電）、東海大學、Uber、Unitree（宇樹科技）、Universal Robots（優傲）、（圖像不清無法辨識）、VAIDIO（鐵雲科技）、VAST、vCluster、Vecow（超恩）、Vertiv（維諦）、VinDynamics、VinFast

第13排：VIRPHYSIO（維理生醫科技）、Fruit Lady（阿婆水果攤）、Visionbay.ai（亞灣超算）、Vultr、王記府城肉粽、WEKA、文藻外語大學、Wistron（緯創）、Wiwynn（緯穎）、World Wide Technology、花娘小館、xAI、Xiaomi（小米）、Yo-Kai Express、Yotta、YTL AI Labs、YUAN（聰泰科技）、元智大學、富霸王豬腳極品餐廳、ZERONE（零壹科技）、ZOTAC、Zscaler、磚窯古早味懷舊餐廳