SpaceX將上市！群創漲停續創16年新高　面板雙虎同列熱門股

▲面板雙虎友達、群創。（圖／ETtoday資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
SpaceX上市進入倒數計時，外電報導路演最快6月4日展開，再度點燃群創（3481）多頭攻勢，今（1）日股價跳空以54.5元開出，9點半過後就強勢鎖住56.1元漲停價位，創下2010年1月以新高，到11點20成交量達48萬多張，居上市第二大個股，友達（2409）漲幅逾半根停板，彩晶（6116）不畏分盤交易，股價強勢鎖住18.8元漲停價位。
外電報導，SpaceX路演將在6月4日展開預計6月11日完成定價，估值衝1.8兆美元，群創此次轉型除了FOPLP（扇出型面板級封裝）之外，另一題材就是切入SpaceX供應鏈，其承接RF射頻晶片地端接收模組訂單，訂單能見度到今年年中。
群創股價從5月23.95元，一路急攻到50元大關附近，不到一個時間，股價漲幅逾一倍，上周高檔震盪整理過後，今日挾SpaceX上市題材，跳空漲停再創16年來新高價位，而友達漲幅逾半根停板，到11點20分成交量突破40萬張，居上市第四大個股。
彩晶因短線急漲，被要求公布自結4月獲利，單月依然小虧300萬元，自今日起至6月12日為止，遭到5分鐘一盤分盤交易處置，仍擋不住市場追價買盤，強勢鎖住18.8元漲停價位。
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