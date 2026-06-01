台股收漲604點站穩4萬5 台積電持平至2355

台股今（1日）開高走高，加權指數終場大漲604.97點，以45337.91點作收，漲幅1.35％，成交量14770.85億元。

日圓「0.1999」史上最甜 10萬台幣多換2萬日圓

哈日族換匯甜點再現！市場等待日本央行6月16日利率決策，日圓短線仍承壓走弱，新台幣兌美元則持穩偏強，推升新台幣買日圓更划算。台銀今（1）日臨櫃日圓現鈔賣出牌告價盤中一度出現「0.1999」，改寫電子盤史上最甜價，拿新台幣10萬元換匯，可比今年2月多換逾2.2萬日圓。

中菲行股利5.6元 董座錢文君：快速回應客戶日益複雜的供應鏈需求

中菲行(5609)今(1)日股東會通過每股配發現金股利5.6元，公司董事長錢文君指出，未來具競爭力的國際物流企業，不僅需要全球網絡與在地執行能力，更需要透過數位平台與數據整合能力，將全球網絡有效串聯，快速回應客戶日益複雜的供應鏈需求，中菲行也將持續深化全球營運能力與數位能力，提升為客戶創造價值的能力與競爭優勢。

黃仁勳演講激勵台股！胡采蘋驚「劍湖山竟漲停」：買來當辦公室？

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳今（1）日在台北流行音樂中心舉行主題演講，一聲「大家好」台股大漲逾千點，台積電（2330）也衝上2415元新天價，財經網美胡采蘋表示，黃仁勳什麼都還沒說台股就狂漲，她也發現劍湖山居然連續漲停板，同事們因此笑喊是不是輝達要買來當辦公室，雲霄飛車就當作員工福利。

黃仁勳背板2金融業卡位 國泰金、玉山銀上榜

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳今（1）日舉行GTC Taipei主題演講，背板供應鏈除了AI、科技產業之外，國泰金（2882）、玉山金（2884）旗下玉山銀兩檔金控股入列，國泰金股價震盪走高，漲幅逾4%，來到89.4元，創下2007年7月以來新高，玉山金上攻31.5元，漲幅1.62%。

想借信貸300萬元「All in 0050正二」！網勸退：跌到季線你會崩潰

最近股市熱，大家一窩蜂想追高，買進大量的股票，手頭上現金不夠的人，可能會想利用槓桿買股票或融資，有網友指出，年收95萬元，最近打算申請信貸300萬元，把錢丟進股市All in元大台灣50正2（00631L），很猶豫要該不該衝一波，「只要能一直抱著，長期也不會出事吧？」貼文掀起熱論。

記憶體挾AI開趴！4檔飆漲停 華邦電、南亞科刷天價

市調機構TrendForce最新報告出爐，AI應用轉向推理應用，供應短缺與HBM產能擠壓雙重效應下，記憶體價格漲勢將延續至明（2027）年，市場規模飆破1.28兆美元，激勵今（1）日南亞科（2408）開高後，直接奔381.5元漲停新高價位，母公司南亞（1303）母憑子貴，突破百元大關，急攻到107.5元漲停價，創下1988年11月以來新高，記憶體相關華邦電（2344）、商丞（8277）同步漲停。

黃仁勳Q版加碼！供應鏈14大佬超萌 廣達林百里、台積電米玉傑入列

輝達執行長黃仁勳今日在台北流行音樂中心舉行主題演講，黃仁勳今日一登台，還是以招牌皮衣現身，並和大家親切問候，在開場後，他隨即秀出利用AI做出的Q版AI供應鏈棒球隊，除了他自己身穿黑皮衣戴著棒球手套即將投球外，其他供應鏈老闆及執行長們都身穿棒球裝，除此之外更精準還原每人的神貌，非常逗趣可愛。

1天就賺到年薪！資深房仲回憶「台股最瘋的90年代」：現在只是前菜

台股近來漲勢驚人，指數不斷改寫歷史新高，讓許多投資人喜孜孜，不過，資深房仲潘柏彥表示，若與「台灣錢淹腳目」的90年代相比，現在的氛圍恐怕還稱不上瘋狂，當時不少人一天的帳面獲利，可能就超過上班族一個月甚至一整年的薪水，整個社會陷入發財夢，街頭巷尾都有人討論股票。

SpaceX將上市！群創漲停續創16年新高 面板雙虎同列熱門股

SpaceX上市進入倒數計時，外電報導路演最快6月4日展開，再度點燃群創（3481）多頭攻勢，今（1）日股價跳空以54.5元開出，9點半過後就強勢鎖住56.1元漲停價位，創下2010年1月以新高，到11點20成交量達48萬多張，居上市第二大個股，友達（2409）漲幅逾半根停板，彩晶（6116）不畏分盤交易，股價強勢鎖住18.8元漲停價位。