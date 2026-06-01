記憶體挾AI開趴！4檔飆漲停　華邦電、南亞科刷天價

▲記憶體今年市場破1兆美元大關，南亞科刷漲停新高。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

市調機構TrendForce最新報告出爐，AI應用轉向推理應用，供應短缺與HBM產能擠壓雙重效應下，記憶體價格漲勢將延續至明（2027）年，市場規模飆破1.28兆美元，激勵今（1）日南亞科（2408）開高後，直接奔381.5元漲停新高價位，母公司南亞（1303）母憑子貴，突破百元大關，急攻到107.5元漲停價，創下1988年11月以來新高，記憶體相關華邦電（2344）、商丞（8277）同步漲停。

TrendForce最新的記憶體產業報告指出，AI發展正從大規模模型訓練轉向以推理為中心的智慧體人工智慧應用，這正在推動記憶體需求的結構性擴張，在下一代AI伺服器平台中，CPU與GPU的比例已逐漸從傳統的1:8轉向1:4或更高。

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這也意味擴大伺服器DRAM容量需求，為滿足採購量和合約定價的要求，大幅上調了其全球記憶體市場預測，今（2026）年預測值從上一份報告中的5516億美元，一口氣上調至8893億美元；明（2027）年的預測值也從8427億美元上調至超過1.28兆美元，年增率約44%。

南亞科登高一呼，強勢刷381.5元漲停新高，帶旺母公司南亞、記憶體族群表現。南亞董事長吳嘉昭在上周五（29日）談到，對於AI產業看法，南亞目前電子材料產品占比已過半，今年獲利將是相當亮麗的一年，而 AI浪潮並非短線題材，從雲端、AI伺服器一路擴散到地端、邊緣運算與各類ASIC客製化需求，目前並不擔心AI泡沫化。

南亞轉型電子材料受到市場關注，今日股價漲停突破百元大關，創下1988年11月以來，近38年新高，為台塑四寶股價位階最高，記憶體相關華邦電創下173.5元漲停歷史新高，到12點10分左右，成交量突破25萬張，為成交量第五大個股。