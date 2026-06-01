身價2697億！「台灣第8富人」生日排場大　政商、演藝大咖全到場

▲蔡明興（前排右三）提前慶生，生日宴上政商名流雲集。（翻攝muchieh IG）
圖文／鏡週刊
富邦金控董事長蔡明興將在本（6）月2日迎來69歲生日，昨天（5月31日）提前慶生。生日宴上政商名流雲集，包括蔡依珊、關穎、林熙蕾、林牧潔等貴婦都是座上賓，引發話題。
富邦招待所席開生日宴 政商名流、演藝圈好友全到齊
蔡明興生日宴在富邦招待所舉辦，從照片可見，蔡明興坐在長桌中央，面前擺滿生日蛋糕，妻子翁美慧坐在一旁。身邊圍繞幾對夫妻檔，包括蔡依珊連勝文夫婦、關穎朱志威夫婦、林牧潔蔡篤清夫婦、林熙蕾楊晨夫婦、陳妍嵐江俊德夫婦、台灣產物保險董事長李泰宏和夫人吳慕恆。
▲蔡明興（前排右三）昨提前過生日。（翻攝muchieh IG）
另有璞園建設董事長李忠恕、能率集團董事長董俊毅、以及歌手張清芳等人，賓客橫跨企業界、金融圈、政界與演藝圈，好不熱鬧。
哥哥蔡明忠也上榜 蔡家兄弟身價超過5500億
林牧潔在IG限時動態分享照片，並寫下：「Happy birthday dear Richard哥！」關穎貼出一行人跳舞、唱歌的影像，笑說：「對都是我的長輩，但出去玩都是叫哥和姐，身邊有這麼好又走得這麼前衛的朋友，太值得開心了。」
▲關穎、林牧潔、張清芳、陳妍嵐等貴婦齊聚生日宴。（翻攝muchieh IG）
▲蔡明興唱歌，林牧潔（左起）、翁美慧、關穎、林熙蕾、陳妍嵐隨音樂起舞。（翻攝kwanterri IG）
蔡明興為富邦集團創辦人蔡萬才次子，目前擔任富邦金融控股股份有限公司董事長。根據《富比士》即時富豪榜，蔡明興以淨資產86億美元（約新台幣2,697億元），名列台灣第8富豪（全球第416名）。他的哥哥蔡明忠則以淨資產90億美元（約新台幣2,821億元），名列台灣第7富豪（全球第388名），家族在台灣金融圈具舉足輕重地位。
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