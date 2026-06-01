身價2697億！「台灣第8富人」生日排場大　政商、演藝大咖全到場

快訊／40萬人喜迎！00929月配0.26元飆新高 年化配息率10％

擁有40萬名受益人、資產規模達1403億元，採取月配息復華台灣科技優選高股息（00929）於今（1）日公告最新配息0.26元，較前一次配息0.13元，呈現翻倍，為今年來第四度調升配息金額，亦是成立配息金額新高，以今日收盤價30.8元估算，單次配息率為0.84%、預估年化配息率10.13%，預計此次將於6月17日除息，6月16日為最後買進日，7月13日入帳。

94萬股民喜迎！00981A配0.63元 年化配息率7.96％

擁有94萬人、資產規模2860億元主動統一台股增長（00981A）公布第二季配息金額為0.63元，以今（1）日31.7元收盤價計算，單次配息率約1.99%，年化配息率約7.96%，預計6月16日除息，此次除息最後買進日為6月15日，配息收益預估於7月9日入帳。

快訊／126萬人嗨翻！00919配1元破紀錄 年化配息率13.33％

擁有近126萬位受益人的高人氣國民群益台灣精選高息ETF（00919）今（1）日公布第13次配息期前公告，根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919第13次配息期前公告預估配發金額為1元，本次除息日為6月 16 日，參與除息最後買進日為6月15日，配息發放日7月13日。

勸台人快開證券戶「定期定額」！小資族嗨笑：已謝7年前的自己

股市大好，最近有網友表示，如果還沒有證券戶的話，真的應該找時間去開戶，並建議一般上班族可以從定期定額投資市值型ETF開始。他認為，對於沒有祖產、主要依靠薪水收入的人來說，及早接觸投資工具相當重要，未來回頭看時，很可能會感謝現在的自己。貼文曝光後掀起熱烈討論。

美台股高檔震盪怕追高？ 專家點名新興市場成下半年投資亮點

在AI浪潮帶動下，美股三大指數、台股屢創新高，不過，在一片樂觀聲浪中，還是有投資人面對現在的美、台股持續創高存在「不理性」疑慮，專家建議，2026 新興市場持續引領風騷，不想追高又怕錯過行情，不妨考慮新興市場平衡型基金，可望降低單一市場震盪風險。

台灣是中心！黃仁勳背板「狂點290家夥伴」 中獎企業一次看

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳今（1）日在台北流行音樂中心舉行的GTC Taipei 主題演講，一聲「大家好」台股狂飆。他身後的背板也很有趣，包括黃仁勳在台灣的愛店「花娘小館」、「王記府城肉粽」、「富霸王豬腳」都驚喜列入名單。《ETtoday新聞雲》整理背板廠商，一次看290家中獎企業。

台新新光金攜手職棒味全龍舉辦主題周活動 董座吳東亮親自到場表支持

台新新光金控長期深耕國內體育發展，今年擴大對職棒賽事的支持，偕旗下銀行、人壽、證券共同贊助職棒味全龍隊，並首次攜手球團於5月29日至31日以超人氣啦啦隊Dragon Beauties 新光人壽小龍女為形象主軸，舉辦「台新新光金控 魔女的盛宴DB Show」主題周活動，將天母棒球場打造成華麗的魔幻殿堂，不僅有精彩的表演，還發放一系列限量聯名贈品給球迷，現場氣氛熱烈。連續三天的主題賽事，合計吸引超過兩萬名球迷入場，5月30日的賽事，台新新光金控董事長吳東亮親自到場，並號召主管及同仁共襄盛舉，以實際行動支持國內

黃仁勳發表與聯發科合作N1X晶片 大讚「世上最令人驚豔的晶片」

輝達執行長黃仁勳今日在GTC Taipei主題演講中，正式發表與聯發科（2454）合作開發的N1X晶片，並宣布將攜手微軟重新打造下一世代個人電腦架構。黃仁勳強調，AI正徹底改變PC的角色，未來電腦不再只是執行應用程式的工具，而是能理解使用者需求、主動協助完成工作的AI代理人（AI Agent），而N1X正是這場個人運算革命的核心，更大讚這是世界上最令人驚豔的晶片之一。

黃仁勳背板股發威！9檔亮燈漲停 聯發科飆天價

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳今（1）日在台北流行音樂中心演講，脫口「感謝台灣150家供應鏈」，市場緊盯背板股成員名單，其中有超過9檔亮燈漲停，加上權值股鴻海（2317）一度重返300元大關、聯發科（2454）勁揚飆天價，「仁來瘋」概念股成為台股站穩4萬5千點重要功臣。

輝達發表RTX Spark PC晶片 採台積三奈米製程、攜聯發科打造

輝達執行長黃仁勳今日在GTC Taipei發布全新的超級晶片NVIDIA RTX Spark，其搭載一顆由台積電三奈米製程打造的NVIDIA Blackwell RTX GPU，擁有 6,144 個 CUDA 核心和以及支援 FP4 精度的第五代 Tensor 核心，透過 NVIDIA NVLink-C2C 晶片互連，連結高效能 20 核心 NVIDIA Grace CPU，同時聯發科也與 NVIDIA 合作設計了這款客製 CPU。