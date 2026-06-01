想借信貸300萬元「All in 0050正二」！網勸退：跌到季線你會崩潰

▲原PO想借貸投資。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

最近股市熱，大家一窩蜂想追高，買進大量的股票，手頭上現金不夠的人，可能會想利用槓桿買股票或融資，有網友指出，年收95萬元，最近打算申請信貸300萬元，把錢丟進股市All in元大台灣50正2（00631L），很猶豫要該不該衝一波，「只要能一直抱著，長期也不會出事吧？」貼文掀起熱論。

借信貸300萬元丟進股市



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有網友在PTT發文，近期打算申辦信貸，目前可選方案一是貸款97萬元、利率3.1%，第二個則是貸款300萬元、利率4%。他提到，雖然不少人認為3%至4%以上的利率偏高，但若從可貸額度來看，第二間銀行給的金額較高，因此讓他陷入猶豫，想了解在目前市場氣氛下，是否適合真的借貸All in。

他指出，試算了300萬元、7年期貸款後發現，4%利率與2.5%相比，每月大約多付2000多元，「但如果買到好標的，很容易就超過了吧？」他也提到，即使一開始遇到下跌，自己已經持有半年，先前連跌10%也能繼續抱住，「只要能一直抱著，長期也不會出事吧？」

貼文一出，有部分網友搖頭，「300萬7年一個月，要還很多耶」、「年收95貸300，一個月還3-4萬，有硬耶」、「連續跌一整年看你能不能扛住」、「每個月還債，不要超過薪水30％會比較舒服」、「跌到季線你就崩潰了」。

還有網友指出，現在市場過熱，許多人都想透過信貸投入股市，需要特別留意，「完了！全民借錢買股票」、「現實都是借錢賠光負債跑路的，網路都是借錢賺爛的，到底要相信那個」、「用閒錢投資計好，跌的時候你就知道了」，「不是很理解創高的時候歐印，是FOMO（錯失恐懼症）嗎？」「這個時間點歐印，我願稱你為勇者」。