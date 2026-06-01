黃仁勳演講激勵台股！胡采蘋驚「劍湖山竟漲停」：買來當辦公室？

▲輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳今（1）日在台北流行音樂中心舉行主題演講，一聲「大家好」台股大漲逾千點，台積電（2330）也衝上2415元新天價，財經網美胡采蘋表示，黃仁勳什麼都還沒說台股就狂漲，她也發現劍湖山居然連續漲停板，同事們因此笑喊是不是輝達要買來當辦公室，雲霄飛車就當作員工福利。

劍湖山連續漲停



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胡采蘋在臉書發文，黃仁勳什麼都沒講，市場已率先反應熱烈，台股大漲逾千點，台積電站上2400元，加權指數也突破45000點，「還好當年在全世界唱衰台灣的時候，台北電腦展也沒有停辦啊。」

沒想到，這波熱潮也帶動遊樂園業者劍湖山（5701）的股價，近期連續漲停板，胡采蘋笑喊，同事們都在猜，是否是輝達要把劍湖山買下來當辦公室，「以後雲霄飛車就作為員工和廠商福利。」

貼文一出，網友笑翻，「上下班前各來一圈雲霄飛車」、「以前喜歡進口美妝，現在喜歡先進封裝」、「黃仁勳的紅包魔法」、「連龍巖也漲，是預期心理嗎，哈哈哈」。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳今（1）日舉行GTC Taipei主題演講，激勵台股勁揚逾1000多點，正式突破4萬5千點大關，而老AI大牛股延續上周多頭氣勢，鴻海（2317）漲幅達半根板，直接衝破300元大關，廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）、宏碁（2353）、華碩（2357）等齊刷漲停。