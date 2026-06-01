中菲行股利5.6元　董座錢文君：快速回應客戶日益複雜的供應鏈需求

▲右起中菲行董事長錢文君與執行長施振昇在股東會上。（圖／讀者提供）

記者張佩芬／台北報導

中菲行(5609)今(1)日股東會通過每股配發現金股利5.6元，公司董事長錢文君指出，未來具競爭力的國際物流企業，不僅需要全球網絡與在地執行能力，更需要透過數位平台與數據整合能力，將全球網絡有效串聯，快速回應客戶日益複雜的供應鏈需求，中菲行也將持續深化全球營運能力與數位能力，提升為客戶創造價值的能力與競爭優勢。

中菲行去年營收296.81億元，年增2.5%；稅後淨利11.26億元，年增17.9%，EPS8元。集團空運及海運貨量較前一年度成長近兩成，顯示公司在市場波動中，仍持續提升業務規模、營運品質與整體效率。

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中菲行分析，過去一年，全球供應鏈持續受到紅海航線改道、地緣政治變化，以及關稅與貿易合規政策調整等因素影響，使海運與空運市場維持高度不確定性。同時，美國調整小額包裹免稅(de minimis)政策後，跨境電商供應鏈也逐步由過去以直發為主的模式，轉向區域分撥與前置庫存配置，帶動整體物流網絡與貨物流向更加分散與複雜。

在此背景下，企業不再只追求成本效率，也更加重視供應鏈韌性、區域布局能力，以及快速應變能力。

另一方面，AI基礎設施建設、半導體與高科技產業持續擴張，也帶動高時效、高精密度物流需求持續成長。「China+1」已逐漸由選項轉為主流，而「Taiwan+1」也逐步成為高科技產業的重要供應鏈布局模式。

中菲行深耕亞洲市場多年，並長期服務台灣及全球高科技產業客戶，已建立完整的亞洲營運網絡與在地服務能力，可協助客戶進行跨區域產能配置與供應鏈調整。

在營運能力方面，本公司持續深化空運、海運、合約物流、報關及供應鏈管理服務之整合能力，並透過「Dimerco Value Plus SystemR」整合供應鏈資訊與作業流程，持續提升供應鏈可視性、作業效率與客戶服務品質。

同時，本公司亦逐步導入AI技術應用於訂艙、文件處理、貨況追蹤及風險管理等核心流程，以提升營運效率與決策能力。

在永續方面，中菲行持續推動低碳供應鏈服務，並與主要航空夥伴深化合作。民國115年，本公司持續與國泰航空貨運合作推動永續航空燃料(SAF)方案，協助客戶在兼顧供應鏈效率的同時，逐步降低運輸相關碳排放。

展望未來，儘管全球市場仍充滿不確定性，中菲行將持續深化全球網絡、數位化能力與跨區域整合服務，協助客戶提升供應鏈韌性與應變能力，並持續強化營運效率與長期競爭力。

謝謝各位股東。

▲圖為股東會管理階照片，創辦人錢堯懷也有到現場與老股東們見面。（圖／讀者提供）

錢文君則向股東報告指出，今年適逢中菲行成立55週年，過去55年，中菲行伴隨亞洲製造業崛起與全球供應鏈發展，從台灣出發，逐步建立以亞太為核心的全球物流布局，也歷經全球物流與製造產業數次重大變革。



自千禧年(Y2K)以來，中菲行持續投入數位化平台與自有系統建設，逐步建立供應鏈資訊整合與數據應用能力。

同時，中菲行長期深耕亞洲市場，並逐步拓展北美與歐洲營運網絡。今年亦適逢中菲行美國公司成立50週年。自1978年起，中菲行即開始布局菲律賓，並陸續拓展至馬來西亞、泰國及其他東南亞主要市場，逐步建立覆蓋亞太地區超過130個自營據點的服務網絡，累積深厚的當地市場知識與營運經驗。

今天，隨著全球供應鏈重組、地緣政治風險升高，以及企業加速推動多元化供應鏈布局，全球供應鏈再次進入新的轉折點。

企業不再只是追求運輸效率，而是更加重視供應鏈韌性多國供應鏈管理能力、資訊透明度，以及快速決策能力；這也代表物流產業的角色，正從傳統運輸服務，逐步走向更深度的供應鏈整合與數據能力競爭。



公司相信，未來具競爭力的國際物流企業，不僅需要全球網絡與在地執行能力，更需要透過數位平台與數據整合能力，將全球網絡有效串聯，快速回應客戶日益複雜的供應鏈需求。中菲行也將持續深化全球營運能力與數位能力，進一步提升為客戶創造價值的能力與競爭優勢。

為掌握這些長期發展趨勢，中菲行將持續聚焦幾項重要方向，包括深化跨產品與跨區域整合能力、強化AI與數位化能力、持續投入人才發展與強化全球組織協同能力，以及精進風險管理與財務治理，進一步提升組織韌性與長期競爭力。



展望未來，中菲行將持續掌握全球供應鏈重組、高科技產業發展，以及AI驅動產業變革所帶來的長期機會。