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黃仁勳背板2金融業卡位　國泰金、玉山銀上榜

▲▼輝達背板2檔金融股入列。（圖／記者湯興漢攝）

▲輝達背板2檔金融股入列。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳今（1）日舉行GTC Taipei主題演講，背板供應鏈除了AI、科技產業之外，國泰金（2882）、玉山金（2884）旗下玉山銀兩檔金控股入列，國泰金股價震盪走高，漲幅逾4%，來到89.4元，創下2007年7月以來新高，玉山金上攻31.5元，漲幅1.62%。

國泰金積極導入AI應用，日前宣布與OpenAI啟動長期策略合作，透過代理型AI（Agentic AI）的佈署，強化全集團在AI研發、部署與治理的核心能力，是OpenAI在台灣首家達成此規模的金融業策略合作夥伴，透過OpenAI的先進技術與深厚的工程實務經驗，於既有金融作業流程中逐步導入Agentic AI，深化場景智慧化與自動化應用，推動業務模式轉型。

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國泰金旗下國泰投信自2024年啟動「AI Lab」專案計畫，聚焦流程自動化與數據應用，日常業務痛點轉化為數位解方，舉例而言，過去ETF募集期間，若投資人申購失敗，同仁需逐筆比對申購資料、匯款紀錄與帳戶資訊，判斷原因是否為未匯款、匯款帳戶非本人、資料不一致或其他異常，高度仰賴人工檢核，也拉長客戶等待時間，由基金事務管理部發起的「ETF募集-自動化比對」專案，大幅縮短逾99%時間，最短僅需2分鐘即可完成有效提升效率、降低錯誤與客訴風險。

玉山金則是把AI技術研究逐步拓展至多元業務場景，包括支票影像識別、自動房屋估價、警示帳戶偵測、徵信報告生成與智能客服等，有效提升作業效率、強化風險控管並優化顧客體驗。
 

關鍵字： 輝達演講金融股AI技術國泰金玉山金

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