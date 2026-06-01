賺翻了！勞動基金4月大賺逾1.1兆元　創史上新高

▲勞動部今日公布最新勞動基金運用情形。（圖／資料照）

文／中央社

勞動基金今年3月單月收益數才創史上最大虧損，然而今（1）天公布最新運用情形，4月單月收益數為新台幣1兆1047.8億元，刷新單月最高收益紀錄。

勞動部勞動基金運用局今天發布最新勞動基金運用情形。今年截至4月底，整體勞動基金規模為8兆3678億元，收益數為1兆1539.3億元，收益率為20.21%；4月單月收益數為1兆1047.8億元，整體收益率及單月收益數皆創新最高紀錄。

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勞動基金今年迄今每月收益數如同三溫暖。今年2月單月收益數為新台幣4184億元，為前次單月最高收益紀錄；然而3月單月收益數重挫3787億元，刷新史上單月最大虧損幅度紀錄。

勞動基金運用局副局長劉麗茹告訴中央社記者，今年4月國內外市場一片上揚，因此除了回填3月的虧損外，更刷新單月最高收益紀錄；目前初估台股5月漲幅約10%、國際股市也有小漲，整體勞動基金5月仍有小幅成長的空間。

勞動基金運用局表示，回顧4月市場表現，全球金融市場在歷經3月大幅回檔後逐步回穩，雖仍受地緣政治風險、能源價格波動及主要央行貨幣政策走向干擾，所幸美伊衝突雖仍未完全解除，國際油價仍維持高檔，但部分區域停火與外交談判消息降低市場避險情緒，加上AI相關產業投資動能延續，全球主要股市多呈反彈走勢。

勞動基金中，新制勞退基金規模為5兆4747億元，收益率19.73%；舊制勞退基金規模為1兆1062億元，收益率31.55%；勞保基金規模為1兆5371億元，收益率17.19%；就保基金規模為1865億元，收益率1.23%；勞職保基金規模為378億元，收益率0.66%；積欠工資墊償基金規模為255億元，收益率為11.54%。

另外，受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為8147億元，收益率為18.04%；受農業部委託管理的農民退休基金規模為292億元，收益率為22.48%。

勞動基金運用局表示，整體勞動基金及國保基金近10年平均收益率分別為11.23%及 11.26%，近5年平均收益率分別為14.41%及14.05%，投資績效穩健。