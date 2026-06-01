日圓「0.1999」史上最甜　10萬台幣多換2萬日圓

▲日圓示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

哈日族換匯甜點再現！市場等待日本央行6月16日利率決策，日圓短線仍承壓走弱，新台幣兌美元則持穩偏強，推升新台幣買日圓更划算。台銀今（1）日臨櫃日圓現鈔賣出牌告價盤中一度出現「0.1999」，改寫電子盤史上最甜價，拿新台幣10萬元換匯，可比今年2月多換逾2.2萬日圓。

台銀牌告資料顯示，今年2月12日日圓現鈔賣出價為0.2091，當時拿新台幣10萬元到台銀臨櫃買日圓，約可換到47萬8240日圓。

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不過今日盤中台銀日圓現鈔賣出價一度降至0.1999，正式寫下「新台幣1元可換逾5日圓」紀錄。以新台幣10萬元試算，可換到約50萬250日圓，較2月12日多出約2萬2010日圓，對準備赴日旅遊、換匯族來說相當有感。

匯銀主管表示，日本先前祭出大規模干預撐匯，但日圓仍是5月表現最弱的G10貨幣之一，顯示干預效果有限。市場接下來將緊盯6月16日日本央行利率決策會議，在升息支撐正式出現前，日圓未來2周仍面臨干預風險，但交易員仍不敢排除再度貶向1美元兌160日圓大關。

新台幣方面，今日兌美元盤中最高升抵31.29元，突破31.3元關卡，中午暫收31.384元、與前一交易日持平，台北外匯經紀公司成交量放大至12.4億美元。匯銀人士指出，新台幣守穩，加上日圓走弱，使台幣換日圓匯價再創甜點，短線仍須留意日本官方是否再度進場干預。