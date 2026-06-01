台股收漲604點站穩4萬5　台積電持平至2355

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（1日）開高走高，加權指數終場大漲604.97點，以45337.91點作收，漲幅1.35％，成交量1兆4770.85億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲139.88點開出，指數開高走高，盤中最高達45931.1點，最低44872.82點，終場收在45337.91點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到2355元；鴻海（2317）上漲4.5元至293.5元；聯發科（2454）上漲245元至4555元；廣達（2382）上漲33.5元來到372.5元；長榮（2603）上漲11元至224元。
今天漲幅前5名個股為漢康-KY創（7827）上漲16.5元，漲幅12.04％；訊芯-KY（6451）上漲57元，漲幅10％；群創（3481）上漲5.1元，漲幅10％；圓剛（2417）上漲4.9元，漲幅10％；良得電（2462）上漲2.1元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為睿生光電（6861）下跌44元，跌幅10％；鴻勁（7769）下跌745元，跌幅9.02％；嘉晶（3016）下跌12元，跌幅8.7％；東陽（1319）下跌7.6元，跌幅7.99％；敬鵬（2355）下跌5.1元，跌幅7.81％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|漢康-KY創（7827）
|153.5
|▲16.5
|▲12.04％
|訊芯-KY（6451）
|627.0
|▲57.0
|▲10.0％
|群創（3481）
|56.1
|▲5.1
|▲10.0％
|圓剛（2417）
|53.9
|▲4.9
|▲10.0％
|良得電（2462）
|23.1
|▲2.1
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|睿生光電（6861）
|396.0
|▼44.0
|▼10.0％
|鴻勁（7769）
|7515.0
|▼745.0
|▼9.02％
|嘉晶（3016）
|126.0
|▼12.0
|▼8.7％
|東陽（1319）
|87.5
|▼7.6
|▼7.99％
|敬鵬（2355）
|60.2
|▼5.1
|▼7.81％
資料來源：證交所
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