台股收漲604點站穩4萬5　台積電持平至2355

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（1日）開高走高，加權指數終場大漲604.97點，以45337.91點作收，漲幅1.35％，成交量1兆4770.85億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲139.88點開出，指數開高走高，盤中最高達45931.1點，最低44872.82點，終場收在45337.91點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到2355元；鴻海（2317）上漲4.5元至293.5元；聯發科（2454）上漲245元至4555元；廣達（2382）上漲33.5元來到372.5元；長榮（2603）上漲11元至224元。

今天漲幅前5名個股為漢康-KY創（7827）上漲16.5元，漲幅12.04％；訊芯-KY（6451）上漲57元，漲幅10％；群創（3481）上漲5.1元，漲幅10％；圓剛（2417）上漲4.9元，漲幅10％；良得電（2462）上漲2.1元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為睿生光電（6861）下跌44元，跌幅10％；鴻勁（7769）下跌745元，跌幅9.02％；嘉晶（3016）下跌12元，跌幅8.7％；東陽（1319）下跌7.6元，跌幅7.99％；敬鵬（2355）下跌5.1元，跌幅7.81％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 漢康-KY創（7827） 153.5 ▲16.5 ▲12.04％ 訊芯-KY（6451） 627.0 ▲57.0 ▲10.0％ 群創（3481） 56.1 ▲5.1 ▲10.0％ 圓剛（2417） 53.9 ▲4.9 ▲10.0％ 良得電（2462） 23.1 ▲2.1 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 睿生光電（6861） 396.0 ▼44.0 ▼10.0％ 鴻勁（7769） 7515.0 ▼745.0 ▼9.02％ 嘉晶（3016） 126.0 ▼12.0 ▼8.7％ 東陽（1319） 87.5 ▼7.6 ▼7.99％ 敬鵬（2355） 60.2 ▼5.1 ▼7.81％

資料來源：證交所