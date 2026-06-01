黃仁勳宣布Vera Rubin全面量產！　大讚台灣150家供應鏈夥伴

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日在GTC Taipei 2026發表主題演講，正式宣布新一代AI平台Vera Rubin已進入全面量產階段，並向台灣供應鏈夥伴致謝。他指出，Vera Rubin平台背後有超過150家台灣供應鏈夥伴共同參與設計與製造，堪稱極致的「共同設計（co-design）」成果，更直言「台灣從一開始就和我們站在一起，謝謝你，台灣。」

▲NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

黃仁勳在演講中介紹Vera Rubin NVL72系統時表示，Vera Rubin平台整合高達6兆個電晶體，是輝達下一世代AI運算平台的重要核心。現場播放的影片也特別點出台灣供應鏈在系統、機櫃、散熱、電源與零組件等領域扮演關鍵角色，展現AI產業鏈高度整合能力。

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談到AI發展趨勢，黃仁勳指出，AI模型就像人類的大腦，負責思考、推理與規劃，而代理式AI（Agentic AI）則如同身體與工具，能夠執行任務並完成工作。他形容，整套AI系統就像一個人在工作坊裡利用工具完成各種工作，其中大型語言模型（LLM）負責思考與決策，再進一步驅動行動與執行。

黃仁勳也強調，輝達的定位早已不再只是GPU公司，而是全面轉型為系統公司（Systems Company）。他表示，客戶如今購買的不只是電腦設備，而是希望打造完整的AI基礎設施，因此Blackwell也不再只是一顆晶片，而是一套完整的AI系統。

黃仁勳表示，輝達不僅負責開發晶片與系統產品，更積極協助客戶部署與興建AI工廠。他重申，在AI工廠時代，「運算就是營收（Computation is Revenue）」、「運算就是獲利（Computation is Profit）」。

他指出，輝達從系統設計初期便透過數位孿生（Digital Twin）技術進行模擬與優化，使系統在每瓦功耗下能產生更多Token輸出，而每一個Token都代表潛在價值與收益。此外，輝達系統擁有極高可靠度，所有零組件、電纜與系統架構皆經過同步設計與驗證，以確保AI工廠穩定運作。

黃仁勳最後強調，軟體發展速度遠快於硬體，因此系統架構必須保有高度彈性與擴充能力。而全球數百萬名開發者正持續透過CUDA平台開發各式AI應用工具，使軟體價值能長期延續。他也以一句話總結AI工廠的商業模式：「買得越多，賺得越多（The more you buy, the more you make）。」