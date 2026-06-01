輝達發表RTX Spark PC晶片　採台積三奈米製程、攜聯發科打造

▲NVIDIA執行長黃仁勳發表RTX Spark。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達執行長黃仁勳今日在GTC Taipei發布全新的超級晶片NVIDIA RTX Spark，其搭載一顆由台積電三奈米製程打造的NVIDIA Blackwell RTX GPU，擁有 6,144 個 CUDA 核心和以及支援 FP4 精度的第五代 Tensor 核心，透過 NVIDIA NVLink-C2C 晶片互連，連結高效能 20 核心 NVIDIA Grace CPU，同時聯發科也與 NVIDIA 合作設計了這款客製 CPU。



黃仁勳表示：「PC 正在被重新定義。在過去的四十年裡，大家開啟應用程式、點按、輸入指令來完成工作。現在，有了 RTX Spark 和Microsoft Windows，使用者只需下達指令，由 PC 來完成工作。RTX Spark 將 NVIDIA 打造的一切──CUDA、RTX、NVIDIA AI 平台──匯集到一個超級晶片中。地端代理、前端模型、創意工作流程、RTX 遊戲，都能在一台筆記型電腦上運行。這就是全新的 PC，個人 AI 電腦。」



AI 代理已到達關鍵轉折點，OpenClaw 和 Hermes Agent 等開源專案已在如 GitHub 和 OpenRouter 的開發者社群創下突破性紀錄。然而，由於難以在使用者主要的 PC 上安全且兼顧隱私地運行代理，廣泛的應用也因此受限。



NVIDIA 與 Microsoft 攜手，為裝置端 AI 代理提供穩健、安全的 Windows 平台來應對此挑戰。此次合作以強大基礎作為起點，包括新的 Windows 安全基礎和 NVIDIA OpenShell 執行環境，可確保 AI 代理能夠安全運行，並使用戶可完全掌控。



全新的Windows 基礎能力提供身份、隔離、策略與端到端安全能力，用於建構和原生運行 AI 代理。NVIDIA OpenShell 提供額外的政策管理能力，讓使用者自行定義可與不可執行的操作，也可基於使用者的隱私權原則，智慧地將查詢要求接入地端模型，以及隱藏發送至雲端模型查詢中的個人資訊。



此一穩健的安全與隱私層正被 Hermes Agent 和 OpenClaw 等領先 AI 代理開發者在其新款 Windows 應用程式中採用。使用者透過這些全新的應用程式，可輕鬆且更安全地使用強大的裝置端 AI 代理，在 Windows 應用程式中執行任務、透過跨應用工作流程推理、生成圖像和影片、編寫外掛程式和應用程式，以及語意化搜尋本地檔案。



在本地設備上驅動 AI 代理，既需要強大的安全性，也需要高效能硬體。RTX Spark 具備高達 1 petaflop AI 算力和 128GB 統一記憶體，以滿足裝置端 AI 代理的處理需求。



於此基礎上，NVIDIA 與 Microsoft 的合作將進一步擴展到全新的、由 RTX Spark 驅動的 Windows 代理體驗，使用者可直接從 Windows 任務列使用者介面體驗這些功能。



Microsoft 董事長暨執行長 Satya Nadella 表示：「我們的目標是借助 Windows，將不受限制的 AI 能力帶到每個家庭和每張辦公桌前。RTX Spark 標誌著朝此願景邁進的重要突破。」



RTX Spark 將全套 NVIDIA AI 與繪圖技術帶給創作者、AI 開發者和遊戲玩家。用戶可借助 OptiX 和 DLSS 渲染 90GB 的超大型 3D 場景，使用 NVIDIA Blackwell 解碼器剪輯 12K 4:2:2 規格影片，運行擁有 100 萬 token 上下文資訊的 120B 參數大型語言模型，並開啟光線追蹤、DLSS 和 Reflex，在 1440p 解析度下以超過 100 畫格率的速度暢玩 3A 遊戲。



NVIDIA 與 Microsoft 的合作將智慧代理帶入 Windows 體驗。利用 NVIDIA DGX Station將個人代理升級至前端代理，透過將用於運行代理的 AI 超級電腦置於桌面，把 Blackwell RTX 架構擴展至企業開發者。

RTX Spark 筆記型電腦和精巧桌上型主機將於今年秋季由華碩、戴爾、惠普、聯想、Microsoft Surface 和微星科技等製造商推出，宏碁和技嘉科技的機型將隨後跟進。