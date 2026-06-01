黃仁勳背板股發威！9檔亮燈漲停　聯發科飆天價

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳今（1）日在台北流行音樂中心演講，脫口「感謝台灣150家供應鏈」，市場緊盯背板股成員名單，其中有超過9檔亮燈漲停，加上權值股鴻海（2317）一度重返300元大關、聯發科（2454）勁揚飆天價，「仁來瘋」概念股成為台股站穩4萬5千點重要功臣。





▲NVIDIA執行長黃仁勳GTC Taipei主題演講。（圖／記者湯興漢攝）

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▲黃仁勳合作廠商背板。（圖／記者湯興漢攝）

黃仁勳背板股中，包括宏碁（2353）、英業達（2356）、華碩（2357）、廣達（2382）、零壹（3029）、緯創（3231）、世芯-KY（3661）等7檔背板股漲停作收，投資人樂開懷。

另外，黃仁勳在提到AI 雲端服務業者時，親自點名台灣公司 GMI，由於GMI是弘憶股（3312）關係企業，弘憶股今日也漲停作收。

微星（2377）盤中一度亮燈漲停，不過終場並未鎖住，以上漲10.5元或8.02%，每股144元作收。

鴻海不但名列黃仁勳背板股，鴻海集團前輪值CEO，也是首位女性執行長楊秋瑾更在黃仁勳Q版公仔區露臉，鴻海今日盤中一度漲逾300元大關，最高來到304.5元，不過隨後獲利了結賣壓湧入漲勢收斂，終場以上漲4.5元或1.56%、每股293.5元作收。

而權值股后聯發科今日盤中一度衝上4710元天價，不過尾盤漲勢收斂，終場以上漲245元或5.68%、每股4555元作收。