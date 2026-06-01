黃仁勳發表與聯發科合作N1X晶片　大讚「世上最令人驚豔的晶片」

▲NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達執行長黃仁勳今日在GTC Taipei主題演講中，正式發表與聯發科（2454）合作開發的N1X晶片，並宣布將攜手微軟重新打造下一世代個人電腦架構。黃仁勳強調，AI正徹底改變PC的角色，未來電腦不再只是執行應用程式的工具，而是能理解使用者需求、主動協助完成工作的AI代理人（AI Agent），而N1X正是這場個人運算革命的核心，更大讚這是世界上最令人驚豔的晶片之一。

黃仁勳表示，40年前微軟作業系統開啟了個人電腦時代，也帶動台灣電子產業崛起，輝達與台灣供應鏈的合作關係同樣由此展開。如今，輝達與微軟歷時3年共同開發全新AI PC架構，希望再次改變整個產業。

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他指出，過去的PC主要負責執行軟體與處理資料，但在大型語言模型（LLM）與生成式AI快速發展下，未來電腦將具備理解語意、分析文件、執行研究、規劃任務甚至自主決策的能力。AI將成為作業系統與應用程式之上的全新運算層，重新定義個人電腦。

黃仁勳形容，N1X是「世界上最令人驚豔的晶片之一」，其最大特色在於能完整執行輝達33年來累積的軟體生態系，包括CUDA、電腦圖學、AI運算、數位生物學、基因體分析、物理模擬及各類Windows應用程式。

他強調，N1X並非傳統意義上的PC處理器，而是一個專為AI時代打造的新平台。透過強大的本地端運算能力，使用者可以直接在個人電腦上執行大型語言模型與AI代理系統，不必完全依賴雲端資源。

除了N1X之外，黃仁勳也同步發表全新開放式AI模型Nemotron-3 Ultra。該模型採用State Space Model（SSM）與Mixture of Experts（MoE）混合架構，推論速度較前代提升5倍，同時將整體運算成本降低約30%。

在硬體布局方面，輝達也宣布N1X將導入全新RTX Spark AI筆電平台。首波合作品牌包括宏碁、華碩、技嘉、微星、戴爾、惠普、聯想以及微軟等業者，預計於2026年秋季陸續推出搭載N1X的新產品。