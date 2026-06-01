ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

美台股高檔震盪怕追高？　專家點名新興市場成下半年投資亮點

▲▼基富通業配。（圖／業者提供）

▲美台股高檔震盪怕追高？專家點名新興市場成下半年投資亮點。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

在AI浪潮帶動下，美股三大指數、台股屢創新高，不過，在一片樂觀聲浪中，還是有投資人面對現在的美、台股持續創高存在「不理性」疑慮，專家建議，2026 新興市場持續引領風騷，不想追高又怕錯過行情，不妨考慮新興市場平衡型基金，可望降低單一市場震盪風險。

基富通《雲端好富友－市場觀察室》最新一集節目中，邀請到富蘭克林證券投顧副總經理梁珮羚，深入解析2026下半年全球市場趨勢。

梁珮羚指出，儘管今年來市場歷經地緣政治、通膨與聯準會降息不確定性等干擾，但AI帶動的企業獲利成長仍是支撐市場的核心力量，而「新興市場」更有望成為下半年最具潛力的投資主軸。觀察2026年以來，新興市場包括台灣、南韓及全球新興股市表現，普遍優於美股與全球股市，背後原因並非單純資金行情，而是企業獲利支撐形成的「有基之彈」。

▲▼基富通業配。（圖／業者提供）

她指出，今年AI人工智慧需求持續爆發，帶動台灣與南韓科技企業獲利快速成長，也讓新興市場整體基本面明顯轉強。尤其在全球供應鏈重組趨勢下，新興國家不只受惠出口，更因內需與產業升級同步受惠，形成長期成長動能。

她進一步分析，新興市場目前正處於「天時、地利、人和」的甜蜜點。所謂天時，是亞洲新興國家掌握AI與科技發展的重要技術與原物料，台灣、南韓、中國等科技龍頭企業，都是先進領域不可或缺的命脈；地利則是全球供應鏈版圖重塑，讓新興市場經濟成長率優於成熟國家；而人和則是資金持續流入，加上市場評價相對便宜，形成有利投資環境。

即便新興市場近年已有一波漲幅，梁珮羚認為，目前評價仍不算昂貴。以全球新興股市為例，截至四月底預估本益比約12.2倍，低於五年平均，也遠低於美股史坦普500指數接近22倍的水準。

此外，她指出，新興市場企業獲利成長仍具延續性，在2026年大幅成長後，2027年預估仍可維持近兩成增幅，顯示AI產業帶來的紅利並未結束。

談到許多人對新興市場仍停留在「原物料國家」或「高風險市場」的刻板印象，梁珮羚認為，現在的新興市場其實早已與過去不同。她指出，過去新興市場依賴人口紅利與低成本製造，但近年各國積極改革，包括控制通膨、推動公司治理與發展內需市場，加上AI帶動半導體需求爆發，包括台灣與南韓在內的新興國家已成為全球投資舞台的重要核心。

▲▼基富通業配。（圖／業者提供）

例如目前包括台積電、聯發科、三星電子、SK海力士等企業，都已是全球科技供應鏈中的關鍵角色。

她引用麥肯錫顧問公司研究指出，未來超大型雲端服務商於2026至2027年間，規劃高達1.3兆美元AI投資，而台灣與南韓業者生產全球約八成AI伺服器半導體，未來營收與獲利成長潛力仍值得期待。

在投資策略上，梁珮羚建議，若擔心單壓台股波動過大，可透過全球新興市場布局分散風險。她指出，台股與其他新興市場長期相關性並不高，納入不同區域資產，有助降低單一市場震盪風險。

以富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金（本基金之配息來源可能為本金）來看，採股債平衡配置，同時掌握AI科技成長與新興市場債券收益機會。目前基金配置約為股債各半，股票聚焦亞洲科技市場，包括台灣、南韓、中國與印度；前十大持股為例，包括台積電、三星電子、SK海力士、聯發科等，都是AI科技紅利的優先受惠者，其他還包括墨西哥跟印度的主要銀行、電動車製造商比亞迪等，投資人用一檔基金就可以網羅新興國家各國的護國神山。(本頁不代表對任一個股的買賣建議)

▲▼基富通業配。（圖／業者提供）

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金（本基金之配息來源可能為本金）各期間績效都是居五檔同類型基金第一名，另提供穩定月配級別，滿足投資人希望有每月資金入袋的需求。

展望下半年，梁珮羚認為，AI仍是全球最重要的成長主軸，而新興市場正是AI供應鏈最重要的核心基地。對投資人而言，與其只聚焦美股與台股，不如適度納入新興市場資產，透過分散布局掌握下一波成長機會。

▲▼基富通業配。（圖／業者提供）


【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】
<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。>
新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。中國警語：境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，直接及間接投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之20%，另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息。基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站(http://www.Franklin.com.tw)查閱。主管機關核准之營業執照字號：114金管投顧新字第018號 台北市忠孝東路四段87號8樓 電話：﹝02﹞2781-0088　傳真：﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw。

關鍵字： 新興市場AI科技基金投資全球供應鏈台積電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【完全是顧阿嬤專家！】出國擔心阿嬤自己在家　裝監視器才發現根本白擔心了XD

推薦閱讀

快訊／40萬人喜迎！00929月配0.26元飆新高　年化配息率10％

快訊／40萬人喜迎！00929月配0.26元飆新高　年化配息率10％

擁有40萬名受益人、資產規模達1403億元，採取月配息復華台灣科技優選高股息（00929）於今（1）日公告最新配息0.26元，較前一次配息0.13元，呈現翻倍，為今年來第四度調升配息金額，亦是成立配息金額新高，以今日收盤價30.8元估算，單次配息率為0.84%、預估年化配息率10.13%，預計此次將於6月17日除息，6月16日為最後買進日，7月13日入帳。

2026-06-01 15:53
94萬股民喜迎！00981A配0.63元　年化配息率7.96％

94萬股民喜迎！00981A配0.63元　年化配息率7.96％

擁有94萬人、資產規模2860億元主動統一台股增長（00981A）公布第二季配息金額為0.63元，以今（1）日31.7元收盤價計算，單次配息率約1.99%，年化配息率約7.96%，預計6月16日除息，此次除息最後買進日為6月15日，配息收益預估於7月9日入帳。

2026-06-01 15:32
快訊／126萬人嗨翻！00919配1元破紀錄　年化配息率13.33％

快訊／126萬人嗨翻！00919配1元破紀錄　年化配息率13.33％

擁有近126萬位受益人的高人氣國民群益台灣精選高息ETF（00919）今（1）日公布第13次配息期前公告，根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919第13次配息期前公告預估配發金額為1元，本次除息日為6月 16 日，參與除息最後買進日為6月15日，配息發放日7月13日。

2026-06-01 16:29
勸台人快開證券戶「定期定額」！小資族嗨笑：已謝7年前的自己

勸台人快開證券戶「定期定額」！小資族嗨笑：已謝7年前的自己

股市大好，最近有網友表示，如果還沒有證券戶的話，真的應該找時間去開戶，並建議一般上班族可以從定期定額投資市值型ETF開始。他認為，對於沒有祖產、主要依靠薪水收入的人來說，及早接觸投資工具相當重要，未來回頭看時，很可能會感謝現在的自己。貼文曝光後掀起熱烈討論。

2026-06-01 15:45
美台股高檔震盪怕追高？　專家點名新興市場成下半年投資亮點

美台股高檔震盪怕追高？　專家點名新興市場成下半年投資亮點

在AI浪潮帶動下，美股三大指數、台股屢創新高，不過，在一片樂觀聲浪中，還是有投資人面對現在的美、台股持續創高存在「不理性」疑慮，專家建議，2026 新興市場持續引領風騷，不想追高又怕錯過行情，不妨考慮新興市場平衡型基金，可望降低單一市場震盪風險。

2026-06-01 15:32
台灣是中心！黃仁勳背板「狂點290家夥伴」　中獎企業一次看

台灣是中心！黃仁勳背板「狂點290家夥伴」　中獎企業一次看

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳今（1）日在台北流行音樂中心舉行的GTC Taipei 主題演講，一聲「大家好」台股狂飆。他身後的背板也很有趣，包括黃仁勳在台灣的愛店「花娘小館」、「王記府城肉粽」、「富霸王豬腳」都驚喜列入名單。《ETtoday新聞雲》整理背板廠商，一次看290家中獎企業。

2026-06-01 15:15
台新新光金攜手職棒味全龍舉辦主題周活動　董座吳東亮親自到場表支持

台新新光金攜手職棒味全龍舉辦主題周活動　董座吳東亮親自到場表支持

台新新光金控長期深耕國內體育發展，今年擴大對職棒賽事的支持，偕旗下銀行、人壽、證券共同贊助職棒味全龍隊，並首次攜手球團於5月29日至31日以超人氣啦啦隊Dragon Beauties 新光人壽小龍女為形象主軸，舉辦「台新新光金控 魔女的盛宴DB Show」主題周活動，將天母棒球場打造成華麗的魔幻殿堂，不僅有精彩的表演，還發放一系列限量聯名贈品給球迷，現場氣氛熱烈。連續三天的主題賽事，合計吸引超過兩萬名球迷入場，5月30日的賽事，台新新光金控董事長吳東亮親自到場，並號召主管及同仁共襄盛舉，以實際行動支持國內

2026-06-01 15:13
黃仁勳發表與聯發科合作N1X晶片　大讚「世上最令人驚豔的晶片」

黃仁勳發表與聯發科合作N1X晶片　大讚「世上最令人驚豔的晶片」

輝達執行長黃仁勳今日在GTC Taipei主題演講中，正式發表與聯發科（2454）合作開發的N1X晶片，並宣布將攜手微軟重新打造下一世代個人電腦架構。黃仁勳強調，AI正徹底改變PC的角色，未來電腦不再只是執行應用程式的工具，而是能理解使用者需求、主動協助完成工作的AI代理人（AI Agent），而N1X正是這場個人運算革命的核心，更大讚這是世界上最令人驚豔的晶片之一。

2026-06-01 14:46
黃仁勳背板股發威！9檔亮燈漲停　聯發科飆天價

黃仁勳背板股發威！9檔亮燈漲停　聯發科飆天價

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳今（1）日在台北流行音樂中心演講，脫口「感謝台灣150家供應鏈」，市場緊盯背板股成員名單，其中有超過9檔亮燈漲停，加上權值股鴻海（2317）一度重返300元大關、聯發科（2454）勁揚飆天價，「仁來瘋」概念股成為台股站穩4萬5千點重要功臣。

2026-06-01 14:33
輝達發表RTX Spark PC晶片　採台積三奈米製程、攜聯發科打造

輝達發表RTX Spark PC晶片　採台積三奈米製程、攜聯發科打造

輝達執行長黃仁勳今日在GTC Taipei發布全新的超級晶片NVIDIA RTX Spark，其搭載一顆由台積電三奈米製程打造的NVIDIA Blackwell RTX GPU，擁有 6,144 個 CUDA 核心和以及支援 FP4 精度的第五代 Tensor 核心，透過 NVIDIA NVLink-C2C 晶片互連，連結高效能 20 核心 NVIDIA Grace CPU，同時聯發科也與 NVIDIA 合作設計了這款客製 CPU。

2026-06-01 14:22

讀者迴響

熱門新聞

SpaceX將上市！群創漲停續創16年新高　面板雙虎同列熱門股

台股「仁來瘋」！3檔老AI股滿血狂飆　鴻海重返300、緯創廣達亮燈

94萬股民喜迎！00981A配0.63元　年化配息率7.96％

國民年金月領5000最快7月上路　176萬人受惠

黃仁勳背板新亮點！5家台味小吃驚喜上榜　台積電、台股都飆高

台股熱到發燙　操盤手點名下一波主角

黃仁勳背板股發威！9檔亮燈漲停　聯發科飆天價

日圓「0.1999」史上最甜　10萬台幣多換2萬日圓

威力彩上看7億！命理師點名3生肖有偏財運

記憶體挾AI開趴！4檔飆漲停　華邦電、南亞科刷天價

台股再創天價落袋為安？阮慕驊認「減碼1／3」

台股上演2大奇景　專家點名「牛皮股」接棒

黃仁勳「MGX背板」點名逾20台廠！

快訊／40萬人喜迎！00929月配0.26元飆新高　年化配息率10％

黃仁勳演講激勵台股！胡采蘋驚「劍湖山竟漲停」

黃仁勳背板2金融業卡位　國泰金、玉山銀上榜

台股45K達陣！黃仁勳今開講　台股狂飆800點破紀錄

台灣是中心！黃仁勳背板「290家企業」一次看

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
非洲貧童逆襲台大博士！　淚謝珍古德助他翻轉人生

非洲貧童逆襲台大博士！　淚謝珍古德助他翻轉人生
「雨季將開始」全台一片紫紅！下周變天西南季風接力送水熱區曝

「雨季將開始」全台一片紫紅！下周變天西南季風接力送水熱區曝

國父紀念館旁當街砍人！男手臂濺血　警火速逮捕嫌犯

國父紀念館旁當街砍人！男手臂濺血　警火速逮捕嫌犯

平野惠一曝許基宏代打原因　看張士綸未來性想讓年輕人放手發揮

平野惠一曝許基宏代打原因　看張士綸未來性想讓年輕人放手發揮

基隆男弒母後墜樓亡！檢相驗「狂砍近10刀」　頸部為致命傷

基隆男弒母後墜樓亡！檢相驗「狂砍近10刀」　頸部為致命傷

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366