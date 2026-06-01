▲美台股高檔震盪怕追高？專家點名新興市場成下半年投資亮點。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

在AI浪潮帶動下，美股三大指數、台股屢創新高，不過，在一片樂觀聲浪中，還是有投資人面對現在的美、台股持續創高存在「不理性」疑慮，專家建議，2026 新興市場持續引領風騷，不想追高又怕錯過行情，不妨考慮新興市場平衡型基金，可望降低單一市場震盪風險。

基富通《雲端好富友－市場觀察室》最新一集節目中，邀請到富蘭克林證券投顧副總經理梁珮羚，深入解析2026下半年全球市場趨勢。

梁珮羚指出，儘管今年來市場歷經地緣政治、通膨與聯準會降息不確定性等干擾，但AI帶動的企業獲利成長仍是支撐市場的核心力量，而「新興市場」更有望成為下半年最具潛力的投資主軸。觀察2026年以來，新興市場包括台灣、南韓及全球新興股市表現，普遍優於美股與全球股市，背後原因並非單純資金行情，而是企業獲利支撐形成的「有基之彈」。

她指出，今年AI人工智慧需求持續爆發，帶動台灣與南韓科技企業獲利快速成長，也讓新興市場整體基本面明顯轉強。尤其在全球供應鏈重組趨勢下，新興國家不只受惠出口，更因內需與產業升級同步受惠，形成長期成長動能。

她進一步分析，新興市場目前正處於「天時、地利、人和」的甜蜜點。所謂天時，是亞洲新興國家掌握AI與科技發展的重要技術與原物料，台灣、南韓、中國等科技龍頭企業，都是先進領域不可或缺的命脈；地利則是全球供應鏈版圖重塑，讓新興市場經濟成長率優於成熟國家；而人和則是資金持續流入，加上市場評價相對便宜，形成有利投資環境。

即便新興市場近年已有一波漲幅，梁珮羚認為，目前評價仍不算昂貴。以全球新興股市為例，截至四月底預估本益比約12.2倍，低於五年平均，也遠低於美股史坦普500指數接近22倍的水準。

此外，她指出，新興市場企業獲利成長仍具延續性，在2026年大幅成長後，2027年預估仍可維持近兩成增幅，顯示AI產業帶來的紅利並未結束。

談到許多人對新興市場仍停留在「原物料國家」或「高風險市場」的刻板印象，梁珮羚認為，現在的新興市場其實早已與過去不同。她指出，過去新興市場依賴人口紅利與低成本製造，但近年各國積極改革，包括控制通膨、推動公司治理與發展內需市場，加上AI帶動半導體需求爆發，包括台灣與南韓在內的新興國家已成為全球投資舞台的重要核心。

例如目前包括台積電、聯發科、三星電子、SK海力士等企業，都已是全球科技供應鏈中的關鍵角色。

她引用麥肯錫顧問公司研究指出，未來超大型雲端服務商於2026至2027年間，規劃高達1.3兆美元AI投資，而台灣與南韓業者生產全球約八成AI伺服器半導體，未來營收與獲利成長潛力仍值得期待。

在投資策略上，梁珮羚建議，若擔心單壓台股波動過大，可透過全球新興市場布局分散風險。她指出，台股與其他新興市場長期相關性並不高，納入不同區域資產，有助降低單一市場震盪風險。

以富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金（本基金之配息來源可能為本金）來看，採股債平衡配置，同時掌握AI科技成長與新興市場債券收益機會。目前基金配置約為股債各半，股票聚焦亞洲科技市場，包括台灣、南韓、中國與印度；前十大持股為例，包括台積電、三星電子、SK海力士、聯發科等，都是AI科技紅利的優先受惠者，其他還包括墨西哥跟印度的主要銀行、電動車製造商比亞迪等，投資人用一檔基金就可以網羅新興國家各國的護國神山。(本頁不代表對任一個股的買賣建議)

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金（本基金之配息來源可能為本金）各期間績效都是居五檔同類型基金第一名，另提供穩定月配級別，滿足投資人希望有每月資金入袋的需求。

展望下半年，梁珮羚認為，AI仍是全球最重要的成長主軸，而新興市場正是AI供應鏈最重要的核心基地。對投資人而言，與其只聚焦美股與台股，不如適度納入新興市場資產，透過分散布局掌握下一波成長機會。



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