勸台人快開證券戶「定期定額」！小資族嗨笑：已謝7年前的自己

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

股市大好，最近有網友表示，如果還沒有證券戶的話，真的應該找時間去開戶，並建議一般上班族可以從定期定額投資市值型ETF開始。他認為，對於沒有祖產、主要依靠薪水收入的人來說，及早接觸投資工具相當重要，未來回頭看時，很可能會感謝現在的自己。貼文曝光後掀起熱烈討論。

原PO在Threads發文，呼籲還沒有證券戶的民眾趕快去開戶，「什麼都不用管，直接定期定額0050就好。」他認為，對一般人而言，想要透過相對低門檻的方式累積資產，投資市值型ETF是不少人的選擇之一，因此鼓勵大家及早開始。

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該網友後續也補充，自己一直認為，對於領死薪水、又沒有祖產庇蔭的上班族來說，如果完全不懂投資工具，其實相當吃虧。他提到，就連收入不低的網紅也持續透過股票市場進行資產配置，因此不理解為何仍有許多人遲遲不願接觸投資。

一票小資族嗨笑：感謝自己

貼文引發熱議，不少人紛紛點頭，「感謝疫情期間的自己大買股票」、「我很感謝自己在0050剛分割時，第六感告訴我一定要買」、「真的是良心建議，能拉一人是一人」、「我要感謝一直提醒我投資的人。」「謝謝五年前開始定期定額的自己」、「我已經在感謝2019年7月的自己了。」

但也有網友表示，「我也想這樣說，問題是如果大跌，不成熟的人可是會怪你」、「我家長輩不讓我買ETF，到底怎麼跟他們解釋甚麼是ETF==」、「我有朋友怎麼講都不願意去開戶，思維太死板，沒辦法，還跟我說：我省一點就好」、「不是每個人都適合買股票」、「永遠不要想改變別人的想法。」