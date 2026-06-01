94萬股民喜迎！00981A配0.63元　年化配息率7.96％

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

擁有94萬人、資產規模2860億元主動統一台股增長（00981A）公布第二季配息金額為0.63元，以今（1）日31.7元收盤價計算，單次配息率約1.99%，年化配息率約7.96%，預計6月16日除息，此次除息最後買進日為6月15日，配息收益預估於7月9日入帳。

近期台股表現強勢，市場交投熱絡，產業呈現健康輪動，帶動投資人對股市前景的信心。統一投信投研團隊表示，台灣強勁的經濟成長成為股市最堅實的後盾，四月製造業PMI創下四年多以來最快增速。受惠AI伺服器與半導體的拉貨動能，台灣出口年增率已連續30個月成長。基本面穩健，使今年台股因非基本面因素影響而短線拉回時，投資人承接意願仍偏正向，並促成股市V型反轉。

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統一投信投研團隊表示，近期市場焦點高度集中在AI產業的發展驗證，從AI代理人生態系持續發展，及AI巨頭們亮眼的財報及展望，皆確立了AI基礎建設需求正從四大雲端服務商，擴散至主權AI與更廣泛的企業客戶，整體產業鏈蓬勃發展。此一趨勢不僅鞏固了台灣在全球供應鏈的核心地位，更意味著AI的長期成長故事遠未結束，使台股仍有機會震盪向上。

00981A為季配息，保管銀行為彰化銀行。統一投信表示，若將配息帳戶設定為彰化銀行，還可免除10元跨行匯款手續費，讓配息完整入帳，投資人若要變更ETF收益分配銀行，可直接透過統一投信官網。

統一投信提醒，投資人可以觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據。選擇ETF及參與配息時，需留意基金過去配息不代表未來配息，基金配息率亦不代表實際報酬率，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動，ETF除息後，配息金額也會從淨值扣除，使淨值出現較大變動。

