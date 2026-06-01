黃仁勳訪韓行程曝光！傳愛女操刀「聖水洞烤肉配燒啤」見韓企巨頭

▲黃仁勳預計本週正式踏上南韓國土，將與頂尖企業家們一邊享用烤五花肉配燒啤。（翻攝自輝達直播）

圖文／鏡週刊

人工智慧半導體浪潮的領航者、輝達執行長黃仁勳預計本週正式踏上南韓國土。隨著他即將與南韓各大財閥掌門人會晤、出席企業家座談會，甚至傳出將為職業棒球賽開球等傳聞滿天飛，半導體與IT業界的目光已全面鎖定這場科技盛事。其中最引人注目的，莫過於黃仁勳將延續以往親民、不拘小節的作風，傳出訪韓期間將在首爾充滿年輕與創新活力的「熱門景點」聖水洞，與頂尖企業家們一邊享用烤五花肉，暢飲燒酒與啤酒調配的「燒啤」，展開一場毫無隔閡的深夜對話。

根據《韓聯社》採訪，黃仁勳在結束台灣舉行的輝達年度AI盛會「GTC Taiwan」主題演講與相關行程後，預計4日晚間飛抵南韓。緊接著在5日，他將正式啟動緊湊的訪韓行程，首要重頭戲就是與南韓各大集團掌門人的關鍵會晤。

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據了解，包括SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、以及NAVER創辦人李海珍都在出席名單中，現代汽車集團會長鄭義宣也正積極調整細部行程、傾向共襄盛舉；三星電子會長李在鎔則因卡到海外行程，據傳本次將遺憾缺席。業界分析，這場高峰會除了聚焦於現有的 AI 半導體供應鏈合作，雙方更有可能將觸角延伸至機器人與物理 AI等前沿技術的戰略結盟。

這場備受矚目的萬人焦點會晤，地點傳出落腳在聖水洞的一家知名烤五花肉餐廳。該餐廳員工透露，輝達方面確實已經提出預約，目前正等待最終確認人數。而觀察該店的線上預約系統，5日晚間6點過後的熱門時段早已被一掃而空，讓這場「烤五花肉燒啤會晤」的真實性大大提高。

黃仁勳向來偏好輕鬆、生活化的交流方式，去年10月他就曾與三星、現代汽車掌門人在炸雞店進行了一場轟動業界的「夥伴會晤」。今年選在充滿尖端IT、新創企業與年輕潮流的聖水洞烤肉店，除了凸顯南韓在地文化，更象徵著在低拘謹度的環境下，往往能碰撞出更具突破性的商業火花。而這系列充滿創意的親民行程，據傳全是由黃仁勳的長女、現任輝達Omniverse與機器人產品行銷高級總監黃敏珊（Madison Huang）親自操刀策劃。

除了令人期待的烤肉晚宴，黃仁勳此行也計畫在8日造訪位於京畿道盆唐的NAVER第二總部「1784」大樓。這棟建築集結了NAVER最驕傲的機器人、雲端、數位孿生與5G專網等未來科技，若順利成行，全球AI晶片龍頭與南韓本土軟體平台巨擘的實質合作將會更加具體。

雖然輝達與NAVER目前皆低調表示無法確認具體議程，但黃仁勳在抵達南韓前，就已經先在台灣的一家餐廳舉辦了「南韓前夥伴之夜」晚宴，包括三星電子、SK海力士、LG以及Naver Cloud等核心企業代表皆有出席，

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