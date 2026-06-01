黃仁勳點燃台股！專家示警：「這件事」比買在高點更可怕

▲黃仁勳演講帶動台股走強。（圖／記者湯興漢攝）

記者萬玟伶／綜合報導

黃仁勳今（1日）在NVIDIA GTC Taipei 2026主題演講再次點燃市場熱度，不只AI概念股全面走強，台股同步受到激勵，ETF指標0050盤中更一度衝破106元，引發投資人熱議。然而仍有不少人觀望股市是否會修正回檔，外電分析指出，比起擔心買在高點，更大的問題其實是一直等待。因為對投資來說，真正影響資產成長的關鍵，往往不是進場價格，而是資金留在市場裡多久。

每次都想等市場回檔 結果代價可能更高

財富管理公司Metis的創辦人兼高級執行長Chris Keeling指出，從2008年全球金融海嘯、2014年油價崩跌與量化寬鬆退場、2022年俄烏戰爭，到近期中東局勢升溫，每當市場出現震盪時，許多投資人都會出現相同想法，就是等市場穩定一點再投資。不過文章認為，完全不投資帶來的影響，往往比市場波動還大。因為投資最大的風險之一，其實是錯過「時間」。市場沒有絕對最好的進場點，也沒有絕對最差的進場點，真正重要的是資金停留在市場中的時間長短。

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晚5年開始投資 退休準備金可能暴增13萬美元

文章舉例，一名40歲、擁有20萬美元存款的人，希望60歲退休後每年擁有5萬美元收入。如果現在一次投入22.8萬美元，就有機會順利達成退休目標。但若延後5年才開始，同樣目標所需資金將增加到36萬美元。如果選擇定期定額投資，情況也相同。每月投入1530美元、持續20年，可以達到相同退休目標。但若晚5年才開始，每月投入金額將提高到2375美元。

為什麼時間這麼重要？答案就在「複利效應」

文章指出，每延後一年，成本都會持續增加。以上述案例來看，只晚一年開始投資，所需一次投入金額就增加2.4萬美元，其背後原因來自於「複利成長（Compounding）」。所謂複利，就是投資獲得的收益繼續產生新的收益。例如100美元成長10%後變成110美元，下一年的10%報酬將以110美元為基礎計算，而不是原本的100美元。

初期成長速度通常不明顯，因此容易讓人覺得投資效果有限。但隨著時間拉長，資產累積速度會逐漸加快。文章以雪球比喻複利效果。雪球剛開始很小，但一路往下滾時會不斷黏附更多積雪。決定雪球最後大小的關鍵，不一定是起點有多大，而是滾動距離有多長。

Chris Keeling認為，多數人習慣用線性思考理解報酬，認為付出多少就得到多少回報，但複利屬於指數型成長模式，前期看起來不起眼，後期效果卻可能大幅放大。因此，比起短時間追求高報酬，長時間維持穩定報酬率，往往更有效率。

投資最怕中斷 恐慌賣出也會傷害報酬

文章也提醒，複利最怕被中斷。市場下跌時恐慌賣出，或是中途提領資金，都可能影響長期累積效果。

已故投資大師查理蒙格（Charlie Munger）曾說過：「複利法則的第一條原則，就是不要不必要地中斷它。」除了投資之外，複利也可能出現在負面情況，例如債務利息、各種費用以及通貨膨脹。

文章指出，通膨每年都在侵蝕貨幣購買力。如果收入、存款與投資成長速度追不上通膨，實際財富將逐年縮水。因此，長期投資也被視為對抗通膨的重要方式之一。

越晚開始投資 未來可能得承擔更高風險

另外，等待投資也可能提高未來風險。文章舉例，如果原本擁有30年時間完成財務目標，只需要7%的年化報酬率即可達成。但如果投資期間縮短為15年，所需報酬率可能提高到15%至16%。

雖然高報酬不是不可能，但通常必須承擔更高波動與更高風險。

當市場大漲大跌幅度增加時，部分投資人可能因為壓力過大而不敢進場，最後形成惡性循環。越晚開始投資，未來需要承擔的風險越高；風險越高，又越容易讓人持續觀望。文章認為，即使願意承擔更高風險來追趕進度，也不一定是最佳做法。因為當資金即將需要使用時，如果剛好遇到市場大跌，對投資成果的影響也會更大。

相較之下，透過長期規劃，以較穩定的方式累積資產，通常是效率更高、壓力也較低的方法。

專家：市場永遠有壞消息 及早開始比等待更重要

Chris Keeling最後指出，新聞與社群平台每天都會出現新的利空消息，市場永遠有理由讓人延後投資。市場創高通常不會成為頭條，但市場重挫一定會受到關注。因此，無論目標是孩子教育基金、購屋計畫，或退休準備，從小額開始、及早開始，往往比持續等待更重要。