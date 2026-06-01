5月主動式ETF績效戰報》13檔參與，僅00991A等3檔贏大盤

財經中心／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（6/1）在台北流行音樂中心舉行主題演講，帶動台股開盤隨即狂飆逾千點，一舉突破4萬5千點大關！護國神山台積電（2330）刷出2415元新天價，鴻海、廣達、緯創、仁寶、華碩、宏碁等關係緊密的供應鏈大廠也跟著點火漲停。貿協董事長黃志芳表示，COMPUTEX將為台灣AI與半導體產業創造更大動能。

在這波老黃狂潮中，台股5月強勢上攻，單月大漲14.92%創下近年亮眼表現。知名財經部落客「籌碼小哥葛」盤點市場13檔台股主動式ETF發現，全市場竟僅有3檔成功擊敗大盤。其中，主動復華未來50（00991A）表現最為剽悍，以5月含息報酬率16.9%昂首居冠，引發市場高度關注。





▲5月主動ETF績效戰報。（圖／籌碼小哥葛提供）

買到不稀奇、抱得住才贏！重倉國巨權重突破5%

籌碼小哥葛深入剖析，5月市場資金已不再侷限於AI晶片與伺服器，而是逐漸向上游材料、零組件及周邊供應鏈擴散，帶動低位階個股補漲。00991A能脫穎而出的關鍵，就在於提早掌握資金輪動方向，在資金準備流入的位置上提前部署，而非盲目追逐當下最熱門的標的。

在00991A的配置中，被動元件龍頭國巨是最大亮點。經理團隊在5月期間連續加碼6次，月底持股規模已超過5,100張、權重突破5%，成為投資組合中最重要的部位之一。國巨5月單月也繳出上漲132.81%的逆天表現，成為市場最強勢的股票。

『最難的地方其實不是買到國巨。而是抱得住國巨。因為5月初的國巨，根本不是市場最熱門的股票。當大家都在討論AI伺服器、ASIC、機器人、散熱的時候。00991A選擇繼續相信自己的判斷』籌碼小哥葛說。因為5月初國巨根本不是市場熱門股，當全市場都在瘋狂討論AI伺服器、ASIC、機器人與散熱時，00991A選擇不隨波逐流，繼續相信自己的產業判斷，最終獨家享受國巨翻倍的豐厚果實。

反人性神操作！急殺千點那天，砸13.8億反手重倉台燿

除了國巨之外，高速傳輸材料廠台燿（6274）亦是00991A近期備受市場討論的操作案例，在台燿股價連續強勢表態後，市場普遍擔憂短線漲幅過大，但基金卻選擇逆勢擴大布局。「籌碼小哥葛」分析，此舉反映經理團隊並非單純追求低檔布局，而是在確認產業趨勢與基本面動能後，選擇持續提高持股比重，以爭取趨勢成長帶來的超額報酬。

事實上，很多人以為主動式ETF賣的是選股能力，但「籌碼小哥葛」認為更值錢的，其實是執行能力。『看對國巨，抱得住；看好台燿，敢加碼』，「籌碼小哥葛」指出，市場雜音很多，但00991A始終照著自己的邏輯做決策，不因為市場熱度改變方向，也不因為短期震盪懷疑原本的判斷，而這種能力，往往才是投資最難複製的地方。