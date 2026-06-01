萬泰物流推出Podcast《海豚初一 十五》節目　打造跨界交流新平台

▲左起持人華仔與貴賓Edward。（圖／萬泰提供）

記者張佩芬／台北報導

在快速變化的時代，知識分享與跨界交流已成為企業持續成長的重要力量。萬泰物流集團正式推出全新Podcast直播節目《海豚初一 十五》，希望透過更輕鬆、更生活化的方式，分享物流產業觀點，並串聯各領域專業人士，讓更多人看見產業背後的人、故事與價值。

《海豚初一十五》由擁有近30年航空與航運產業經驗的Steven(華仔)擔任主持人，以聊天訪談的形式，打破大眾對物流產業專業、嚴肅的既定印象，透過真實經驗分享與跨界對談，帶領聽眾認識物流世界與產業趨勢。

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▲《海豚初一 十五》LOGO。（圖／萬泰提供）

首集節目特別邀請萬泰物流優秀業務主管暨公司活動主持人Edward擔任嘉賓，分享過去4年來主持直播節目的心路歷程，以及團隊榮獲公司「年度貢獻獎」的幕後故事。

節目中也針對未來內容進行交流，未來將涵蓋物流產業、ESG、職涯發展、勞工權益、旅遊、美食、健康管理、運動休閒等多元主題，希望讓節目不僅是一個產業交流平台，更成為陪伴大家成長與學習的聲音夥伴。

▲錄音後製組工作人員。（圖／萬泰提供）

萬泰物流集團表示，物流不只是貨物的流動，更是人與人、產業與產業之間的連結。《海豚初一十五》期望透過聲音的力量，讓更多人了解物流產業的價值，同時邀請來自不同領域的專業人士分享經驗與觀點，激盪更多創新與合作的可能。

未來，《海豚初一 十五》將持續推出精彩內容，邀請各界專家、企業夥伴及產業先進共襄盛舉，透過交流與分享，讓知識流動、讓觀點發聲。節目從物流出發，連結世界；從對話開始，看見更多可能。

播出平台包括• Pocket Casts、 Spotify、 Apple Podcast、 Firstory與•YouTube。