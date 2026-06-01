靠投資資產翻3倍！他全出清「手握600萬現金」更焦慮了

▲原PO獲利了結卻沒有開心的感覺。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

台股近期熱度爆棚，指數再創新高，不少人搭上了投資順風車，也有不少人賺飽飽獲利了結，一名男網友表示，今年34歲，薪資55K，今年投資運氣不錯，資產一度翻了3倍，但他已將持股全數出清，手上握有600萬現金，但房價高漲，股市太夯不敢再進場，滿手現金讓他陷入焦慮。

房子買不起 炒股又怕賠



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男網友在Dcard發文，薪水大約55K，且未來沒有上漲空間，沒有太多投資觀念，對於買ETF或買房等財務規劃都不熟悉，前幾年曾投入個股操作，但結果並不理想，賠了一些錢，直到今年搭上熱潮，資產直接翻了3倍，他也將持股全部出清，目前手上有600萬元現金。

資產翻3倍後反而更不安



獲利了結後，他沒有因此開心，反而更焦慮，買不起房子，股市又在相對高點的位置不敢進場，「房子買不起，繼續炒股又怕像前幾年那樣，手上拿一堆現金又不知道該放在哪，賠錢的時候沒那麼焦慮，賺錢了覺得輸別人一大截，有人也會這樣想嗎？」

貼文曝光，網友表示，「600萬贏很多人了，和其他人比較人生只會內耗自己」、「600萬很多了啦，除非你已經結婚了」、「34歲600萬很多了，我快43只有900萬」。

也有網友喊，錢繼續投入股市，買大盤比較安心，「會怕那就轉進0050或SPY啊」、「全買高股息ETF，每年拿30-40萬股息」、「今年之前財產沒超過10萬，去年借信貸50萬開始投資，原本預期今年賺100萬左右，結果買期貨現在已經變250萬，但還是不能幹嘛⋯所以決定繼續台指期開下去」、「0050，009816，VOO，4：4：2，放在銀行後悔的機率絕對比較高」。

網友推薦定期定額買進，「最穩的就是定期定額，永遠在場上，放著現在也不知道幹嘛，最後還不是要買回去，每個月10萬也夠你定期定額5年，報酬率不會差的」、「設定期定額存0050，12個月把600萬慢慢存進去」、「等過一陣子看看有沒有洗盤低點，例如當天下殺1000點，分批買進0050」。