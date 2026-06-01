快訊／黃仁勳帶旺台股！0050規模飆破2兆　0056挺進7千億

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

隨著輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳GTC登場、COMPUTEX開展即將登場，今（1）日台積電（2330）、聯發科（2454）領軍上攻，台股再突破4萬5千點歷史新高，市值型、高股息代表元大台灣50（0050）、元大高股息（0056），規模同步超越2兆、7千億大關，締造全新紀錄。

AI帶動台股企業產業結構轉型，進而帶動出口表現與GDP成長，主計總處公布第一季GDP年增率14.55%，上修全年成長率達9.64%，經濟高速成長反映在台股企業股價、息收雙高，包括加權股價指數飆升突破4萬5千點，整體股利預計發放金額也突破2.5兆元新高。

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0050、0056為台灣首檔市值型、高股息ETF，高度受惠台股成長，5月規模分別成長3201億、1068億，居全體ETF冠、亞軍，今日規模再創歷史新高，分別來到2兆、7027億。

法人表示，0050成分股緊跟台股產業脈動，具有不會選股失誤、絕不錯過漲勢優勢，隨著資金回流以權值股率先受惠，有利市值型ETF表現，近年臺灣50指數領先大盤態勢顯著，統計至上周五（29日）近三年臺灣50指數含息報酬率252.8%，持續超越加權股價指數含息報酬率的168.6%，截至上周五為止，投資人數達295.6萬人、截至4月底定期定額戶數達100.8萬戶。

0056最近一季配息調升至每股1元，且再度僅花8個交易日填息，鞏固市場對高股息ETF「穩定現金流」的信心，截至上周五，0056帳上包含股利收入的可分配收益為4.29元，資本利得20.86元，若每季續配發1元仍充足有餘，搭配台股股利發放金額新高挹注，未來配息金額有機會再創紀錄。

在報酬率方面，0056為市場唯一採預測未來殖利率選股的高股息ETF，基於企業配息與營運高度相關，此選股因子長期支持0056保持股價成長性，截至5月28日，0056近三年含息報酬率122.2%，為高股息ETF第一，今年以來含息報酬率亦有39.7%。

