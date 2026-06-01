台股刷新高！外資敲進368億元　買賣超10檔一次看

▲群創光電。（圖／ETtoday資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳今（1）日舉行GTC Taipei主題演講，老AI股強攻，台股在6月第一個交易日就站上4萬5千點，外資單日買超368億元，群創（3481）挾著FOPLP（扇出型面板級封裝）、RF射頻晶片地端接收模組雙重轉型題材，成為外資今日買超第一名個股，敲進張數為8萬張。
今日台積電（2330）盤中創下2415元新高價位，鴻海（2317）、廣達(2382)、緯創（3231），以及英業達（2356）接棒上攻，台股開高走高，終場大漲604.97點或漲幅1.35%，以45337.91點作收，成交量1兆4971億元。
根據證交所公布資料顯示，外資買超368億元，連兩買合計買超1169億元；投信買超64.47億元；自營商則賣超65.08億元，其中自行買賣部分買超2.07億元，避險方面賣超67.15億元，三大法人合計買超367.39億元。
外資今日買超前十大個股、張數，分別為群創（3481）8萬703張、台玻（1802）3萬5838張、台新新光金（2887）3萬5320張、南亞科（2408）2萬7016張、國泰金（2882）2萬6002張、凱基金（2883）2萬5119張、緯創（3231）2萬4686張、玉山金（2884）2萬2276張、永豐金（2890）2萬1154張、康舒（6282）2萬670張。
外資今日賣超前十大個股、張數，分別為力積電（6770）15萬8205張、友達（2409）11萬354張、華南金（2880）2萬7362張、華新（1605）2萬6095張、長榮航（2618）2萬4438張、東元（1504）1萬9515張、敬鵬（2355）1萬4830張、強茂（2481）1萬4261張、華通（2313）1萬3708張、南茂（8150）1萬2338張。
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