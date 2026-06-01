快訊／黃仁勳帶旺台股！0050規模飆破2兆 0056挺進7千億

隨著輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳GTC登場、COMPUTEX開展即將登場，今（1）日台積電（2330）、聯發科（2454）領軍上攻，台股再突破4萬5千點歷史新高，市值型、高股息代表元大台灣50（0050）、元大高股息（0056），規模同步超越2兆、7千億大關，締造全新紀錄。

快訊／126萬人嗨翻！00919配1元破紀錄 年化配息率13.33％

擁有近126萬位受益人的高人氣國民群益台灣精選高息ETF（00919）今（1）日公布第13次配息期前公告，根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919第13次配息期前公告預估配發金額為1元，本次除息日為6月 16 日，參與除息最後買進日為6月15日，配息發放日7月13日。

記憶體華邦電4月每股大賺1.66元 年增21608.78%

記憶體股華邦電（2344）因股價波動達公布注意交易資訊標準，今（1）日提前公告4月自結獲利，單月大賺74.88億元，每股稅後純益（EPS）高達1.66元，稅後純益、每股稅後純益年增率皆達21608.78%，市場推測與華邦電先前法說會預告漲價有關。

快訊／40萬人喜迎！00929月配0.26元飆新高 年化配息率10％

擁有40萬名受益人、資產規模達1403億元，採取月配息復華台灣科技優選高股息（00929）於今（1）日公告最新配息0.26元，較前一次配息0.13元，呈現翻倍，為今年來第四度調升配息金額，亦是成立配息金額新高，以今日收盤價30.8元估算，單次配息率為0.84%、預估年化配息率10.13%，預計此次將於6月17日除息，6月16日為最後買進日，7月13日入帳。

94萬股民喜迎！00981A配0.63元 年化配息率7.96％

擁有94萬人、資產規模2860億元主動統一台股增長（00981A）公布第二季配息金額為0.63元，以今（1）日31.7元收盤價計算，單次配息率約1.99%，年化配息率約7.96%，預計6月16日除息，此次除息最後買進日為6月15日，配息收益預估於7月9日入帳。

綜所稅申報倒數計時 12萬人拼壓線完成

114年度所得稅結算申報將於今（1）日截止，財政部統計，5月31日止，114年度綜合所得稅已完成申報685.9萬件，若與去年申報總件數698.3萬件估，有12.4萬人拼壓線完成，財政部提醒，各地國稅局臨櫃申報到今晚7點為止，網路報稅則在晚上23點59分，呼籲民眾把握時間。

7檔飆股「抓去關」 力積電明起處置到6／15

證交所、櫃買中心今（1）日公告新增7檔處置股名單，將由明（2）日起分盤交易到6月15日止，其中記憶體人氣概念股力積電（6770）也在列。

台股刷新高！外資敲進368億元 買賣超10檔一次看

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳今（1）日舉行GTC Taipei主題演講，老AI股強攻，台股在6月第一個交易日就站上4萬5千點，外資單日買超368億元，群創（3481）挾著FOPLP（扇出型面板級封裝）、RF射頻晶片地端接收模組雙重轉型題材，成為外資今日買超第一名個股，敲進張數為8萬張。

5月主動式ETF績效戰報》13檔參與，僅00991A等3檔贏大盤

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（6/1）在台北流行音樂中心舉行主題演講，帶動台股開盤隨即狂飆逾千點，一舉突破4萬5千點大關！護國神山台積電（2330）刷出2415元新天價，鴻海、廣達、緯創、仁寶、華碩、宏碁等關係緊密的供應鏈大廠也跟著點火漲停。

靠投資資產翻3倍！他全出清「手握600萬現金」更焦慮了

台股近期熱度爆棚，指數再創新高，不少人搭上了投資順風車，也有不少人賺飽飽獲利了結，一名男網友表示，今年34歲，薪資55K，今年投資運氣不錯，資產一度翻了3倍，但他已將持股全數出清，手上握有600萬現金，但房價高漲，股市太夯不敢再進場，滿手現金讓他陷入焦慮。