7檔飆股「抓去關」　力積電明起處置到6／15

▲台灣證交所 。（圖／台灣證交所）
記者陳瑩欣／台北報導
證交所、櫃買中心今（1）日公告新增7檔處置股名單，將由明（2）日起分盤交易到6月15日止，其中記憶體人氣概念股力積電（6770）也在列。
處置股名單如下：
力積電（6770）：5分鐘撮合
原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達32.20%，且今日週轉率為18.01%
安馳（3528）：5分鐘撮合
原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達33.30%
麗正（2302）：5分鐘撮合
原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達32.36%
風青（2061）：20分鐘撮合
原因：最近6個營業日累積最後成交價漲幅達42.3%；最近30個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達150.15%
敘豐（3485）：5分鐘撮合
原因：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達34.11%
迎輝（3523）：5分鐘撮合
原因：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達58.73%
廣穎電通（4973）：5分鐘撮合
原因：最近6個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達32.12%；當日週轉率達16.01%
美而快（5321）：20分鐘撮合
原因：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達41.1%；最近30個營業日起迄兩個營業日之最後成交價漲幅達140.16%
合晶（6182）：20分鐘撮合
原因：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達34.37%
天正國際（6654）：5分鐘撮合
原因：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達59.18%
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