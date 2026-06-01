綜所稅申報倒數計時　12萬人拼壓線完成

▲民眾報稅示意照 。（圖／記者劉耿豪攝）

記者陳瑩欣／台北報導

114年度所得稅結算申報將於今（1）日截止，財政部統計，5月31日止，114年度綜合所得稅已完成申報685.9萬件，若與去年申報總件數698.3萬件估，有12.4萬人拼壓線完成，財政部提醒，各地國稅局臨櫃申報到今晚7點為止，網路報稅則在晚上23點59分，呼籲民眾把握時間。

財政部莊翠雲部長今日率賦稅署宋秀玲署長及財政資訊中心張文熙主任，前往臺北國稅局信義分局視察民眾報稅情形及慰勞同仁辛勞，並確保系統運作順暢，保障民眾申報權益。

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截至5月31日止，114年度綜合所得稅已完成申報685.9萬件（占去年申報總件數698.3萬件之98.2%），其中網路申報件數619.6萬件、稅額試算件數63.8萬件，兩者合計件數683.4萬件，占已完成申報件數之99.6%。

而企業申報的114年度營利事業所得稅已完成申報112.4萬件（占去年申報總件數112.5萬件之99.9%），113年度未分配盈餘申報68.5萬件。

財政部指出，網路申報系統開放至今日晚上11時59分，請務必儘早完成上傳申報資料，如欲檢視是否申報成功，可至「財政部電子申報繳稅服務網」（https://tax.nat.gov.tw）查詢。