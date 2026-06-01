商研院全國新住民語文競賽決賽登場　選手展現多元文化魅力

▲114學年全國新住民語文課程說故事比賽現場實況。（圖／商研院提供）

記者張佩芬／台北報導

為提供學生展現語言學習與多元文化素養的舞臺，教育部國民及學前教育署於5月30日辦理「新文化．共遨遊」全國新住民語文說故事競賽，由國教署委託國立中央大學及財團法人商業發展研究院(CDRI)共同辦理。來自全台各地學生齊聚一堂，以新住民語文結合創意故事展演，展現學生語言學習成果與跨文化理解能力，也讓校園中的多元文化能量被更多人看見。

本次競賽以「新住民文化探索」、「我的新住民家庭時光」及「我的新住民文化體驗」為三大主題，引導學生從生活經驗出發，將課堂所學的新住民語文自然融入故事內容。學生透過不同語言、文化情境與表演方式，分享自身觀察與生命經驗，不僅展現語言表達能力，也呈現對多元文化的理解、欣賞與尊重。

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▲左上圖台中市光德國中特優學生精心準備決賽舞台；右上圖教育部國教署張永傑督學(右二)頒發說故事比賽特優獎項；下圖全國新住民語文課程說故事比賽大合照。（圖／商研院提供）

競賽初賽共吸引全台172校、236組報名參與，經評選後共有70組晉級全國決賽。參賽學生在舞臺上結合口說、肢體、歌曲與情境演出，展現豐富創意與學習成果，獲得評審高度肯定。經過激烈競賽後，最終由台北市溪口國小、桃園市內海國小、台中市光德國中榮獲本屆特優，充分展現各校推動新住民語文教育的亮眼成果。

商研院(CDRI)陳永軒組長指出，新住民語文課程推動至今，已逐步從語言學習延伸至文化理解與國際素養培養。透過競賽與成果展演，不僅讓學生有機會站上舞台自信表達，也讓更多人看見台灣多元文化教育的豐碩成果。學生在準備故事與演出的過程中，不只是學習語言，更是在認識不同文化背景下的生活故事與價值觀。

國教署張永傑督學則表示，語言是文化傳承的重要媒介，台灣也是全球第一個將東南亞新住民語言納入課程綱要的國家。國教署持續透過課程推動、數位科技與遠距教學資源，協助偏遠地區及師資不足學校順利開課，讓學生有更多接觸與學習新住民語文的機會。他也勉勵所有參賽學生持續保持學習熱情，珍惜每一次學習與表達的機會，將競賽歷程化為成長養分，在未來持續探索不同文化的美好。

