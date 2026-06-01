高通歡迎輝達攻PC市場　總裁秀背板感謝台廠「台積電在中心」

▲高通總裁暨執行長艾蒙。（圖／記者張佩芬攝）



記者許力方／綜合報導

高通（Qualcomm）總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）今天（1日）在台北國際電腦展（COMPUTEX）發表主題演講，開場即向台灣供應鏈夥伴致謝，並展示合作夥伴背板，其中台積電位居畫面中央位置。艾蒙特別說到，「這不是關於高通，而是關於你們。」而台積電長期以來都是高通重要合作夥伴，扮演關鍵角色。

台積電站上背板核心 艾蒙直呼功不可沒

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艾蒙表示，科技演進背後從來不是單一企業獨立完成，而是仰賴完整生態系與眾多合作夥伴共同推動，而台積電正是高通創新道路上的重要支柱，他也感謝台灣半導體與科技供應鏈多年來的支持。

演講中，艾蒙聚焦人工智慧發展趨勢，認為今年可視為代理式AI的重要起點。隨著AI系統逐步具備自主決策與執行能力，未來運算需求將快速攀升，預估至2030年，AI運作所需的Token數量有望成長至目前的40倍規模。

AI需求上看40倍 高通迎戰新戰局

另一方面，針對輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前發表RTX Spark平台、擴大布局AI PC市場，高通表示「歡迎加入」，並強調公司多年來持續投入相關技術與生態系建設。