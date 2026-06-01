黃仁勳到場了！熱炒店「韓國夥伴之夜」大咖雲集畫面曝

記者柯振中／綜合報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日舉辦「韓國夥伴之夜（Korean Partner Night）」，邀請SK海力士（SK hynix）、三星電子（Samsung Electronics）等韓國大型企業在台北知名熱炒餐廳「品鱻海鮮」相聚，而隨著時間經過，各企業高層、黃仁勳也陸續現身該餐廳，現場大咖雲集，十分熱鬧。
▲黃仁勳宴請韓國夥伴，現場大咖雲集。（圖／記者呂佳賢攝）
GTC演講結束後 晚間宴請韓國合作夥伴
黃仁勳1日剛在台北流行音樂中心舉行的GTC Taipei 主題演講，結束後1日晚間又在熱炒餐廳「品鱻海鮮」舉辦「韓國夥伴之夜（Korean Partner Night）」的聚會活動，邀請SK海力士（SK hynix）、三星電子（Samsung Electronics）、LG集團（LG Group）以及現代汽車（Hyundai Motor）等韓國大型企業的夥伴到場餐敘。
▲▼黃仁勳宴請韓國夥伴，現場大咖雲集。（圖／記者呂佳賢攝）
企業高層陸續到場 黃仁勳公仔吸睛
隨著時間經過，韓國企業高層陸續抵達該間熱炒店，並且還準備了「黃仁勳公仔」，經典的皮衣、牛仔褲搭配完美還原黃仁勳的衣著，令人不禁會心一笑。
▲▼黃仁勳宴請韓國夥伴，現場大咖雲集。（圖／記者呂佳賢攝）
黃仁勳現身成焦點 李在鎔是否出席受關注
後續黃仁勳也在工作人員、媒體的簇擁下抵達現場，一現身就成為鎂光燈的焦點。至於三星董座李在鎔是否會出席，仍舊相當受到關注。
▲▼黃仁勳宴請韓國夥伴，現場大咖雲集。（圖／記者呂佳賢攝）
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