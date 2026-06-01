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2025上市公司薪資榜：日月光平均628萬奪冠　台積電第7

▲▼日月光集團。（圖／記者高兆麟攝）

▲日月光平均員工薪資約628萬元。（圖／記者高兆麟攝）

記者董美琪／綜合報導

台灣證券交易所公布2025年本國上市公司員工薪酬統計結果，其中日月光投控以平均每名員工薪資628.2萬元奪下第一名，較前一年大幅成長約四成。

排名第二為祥碩，平均薪資565.7萬元；第三名為精成科487.2萬元。其後依序為聯發科459.9萬元、瑞昱451.2萬元、聯華429.8萬元。台積電則以409.3萬元位居第七，年增幅達22.9%。

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第八至第十名分別為奇鋐391萬元、康霈382萬元，以及達發370.9萬元。

▲▼2025年台灣上市公司全體員工薪酬資訊。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

▲2025年台灣上市公司全體員工薪酬資訊。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

整體來看，2025年全體上市公司員工平均薪資為145.6萬元，較去年同期增加6.6%。988家上市公司中，約六成企業員工平均薪資呈現成長。

證交所進一步指出，若將福利費用納入計算（包含薪資、勞健保、退休金及其他員工福利，並扣除董事酬金），平均為169萬元，年增6.3%。

在產業表現方面，半導體產業平均薪資居冠，主要受惠AI需求成長及技術優勢，帶動營收與薪資同步上升。電腦及週邊設備、資訊服務、電子零組件、電機機械、油電燃氣、造紙、生技醫療、綠能環保、金融保險、觀光餐旅等22個產業也呈現薪資成長，增幅介於0.1%至9.8%之間。

就就業人數而言，扣除董事後的上市公司員工總數達127萬人，較前一年增加2.1%。其中傳統產業如食品、觀光餐旅、建材營造、航運、生技醫療及貿易百貨等23個產業，就業人數成長達3.3%，高於整體平均。

證交所分析指出，台灣資本市場在科技產業帶動下，成長效益逐步擴散至各產業，進一步推升消費需求與就業機會，另為防止優秀人才流失，並在質與量上維持競爭力，傳統產業也主動調整薪資結構，帶動跨產業薪資成長趨勢。

關鍵字： 日月光年薪台積電

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