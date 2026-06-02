中石化董事長換人！　資深媒體人葛樹人接任

▲葛樹人接任中石化董事長。（圖／記者湯興漢攝）



記者董美琪／綜合報導

中石化前董事長陳瑞隆於5月22日主持完股東常會後宣布辭任，該公司1日召開董事會，正式通過新任董事長人選，由資深媒體人葛樹人接任，即日起生效。

中石化表示，葛樹人擁有超過30年的媒體經歷，曾任年代電視、TVBS副總經理，以及寰宇新聞台執行董事等職務，長期在高競爭與高透明度的媒體環境中累積管理經驗。

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在公司治理方面，葛樹人過去亦曾擔任中工、力麒建設及台灣氣電公司獨立董事，具備董事會監督、風險控管及利害關係人溝通等實務背景。

中石化董事會指出，此次人事安排考量公司轉型需求，葛樹人的跨界經歷與獨立觀點，有助於強化組織溝通與治理架構，並提升對外品牌溝通能力。

面對全球石化產業結構調整趨勢，公司認為其媒體經驗與治理背景，將有助推動內部整合並凝聚團隊共識，加速轉型進程。

葛樹人則表示，中石化目前正處於轉型關鍵階段，未來將以開放思維與務實作法，協同經營團隊持續推動既定改革方向，強化競爭力與公司治理品質，為股東與利害關係人創造長期價值。

中石化董事會強調，本次接班布局屬整體人才規劃的一環，目的在維持治理穩定性與延續性。公司現階段財務與營運狀況維持正常，各項業務推動不受人事異動影響。