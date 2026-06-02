台股站上45000點！　中經院長示警：修正恐超預期

▲台股衝破4萬5，市值超車印度躍全球第5。（圖／記者湯興漢攝）



記者董美琪／綜合報導

AI熱潮持續延燒，帶動台股多頭行情全面噴發，指數不僅接連站上3萬點、4萬點大關，現在更直接衝破4萬5000點。外界開始關注，漲勢是否過熱。中華經濟研究院院長連賢明表示，金融市場是否過熱，一直都是市場討論焦點，目前很難直接下定論。不過他提醒，當市場累積過大漲幅後，後續若出現修正，跌幅恐怕會超出投資人原本預期。

2026年尚未過半，台股已頻頻刷新歷史紀錄。根據統計，台灣股市5月總市值正式超越印度，成為全球第5大股市，顯示AI題材持續推升資金動能。

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此外，本週台北國際電腦展登場，加上台積電6月4日即將召開股東會，再度點燃市場對AI供應鏈的期待。台股1日開盤後一路強攻，盤中大漲近1200點，最高來到45931點，再創歷史新高，終場收在45337.91點，同步改寫收盤紀錄。

連賢明指出，這波漲勢確實超乎原先預期，但市場是否已經過熱，目前仍難以明確判斷。不過他認為，在AI需求持續強勁帶動下，台灣出口表現仍有支撐，整體景氣熱度有機會一路延續到年底。

中研院經濟所研究員簡錦漢則分析，AI硬體需求遠超市場原先想像，也讓各大機構持續上修台灣今年經濟成長預測。主計總處5月底公布最新數據，已將2026年經濟成長率上調至9.64%，表現相當驚人。

他也提到，今年民間消費成長率預估達3.6%，屬於偏高水準，顯示內需動能同步升溫。

簡錦漢進一步指出，若以市值推算財富效果，自2023年1月至今，台股已累積創造約107兆元帳面財富。雖然這些仍屬「紙上富貴」，但民眾在感受到資產增值後，消費信心往往也會跟著提升，進一步帶動整體消費市場。