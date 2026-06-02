黃仁勳考慮「直接投資韓國」！稱台韓各有定位：無須做比較

▲黃仁勳在韓國夥伴之夜結束後受訪，稱會考慮直接投資韓國。（圖／記者呂佳賢攝）



記者柯振中／綜合報導

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日在台舉辦「韓國夥伴之夜」，宴請一眾韓國供應鏈的夥伴，十分受到台、韓兩地民眾矚目。事後黃仁勳受訪時表示，預計周五前往韓國度假、訪問，且也會考慮直接投資韓國。

GTC後韓國夥伴之夜 熱炒宴請供應鏈

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黃仁勳1日上午先是出席在台北流行音樂中心舉辦的GTC主題演講，結束後又在台北熱炒餐廳「品鱻海鮮」宴請一眾韓國夥伴，包含SK海力士（SK hynix）、三星電子（Samsung Electronics）、LG集團（LG Group）以及現代汽車（Hyundai Motor）等韓國大型企業的夥伴進行餐敘。

等到餐敘結束以後，黃仁勳也出面接受媒體採訪，期間除了稱讚韓國的半導體、AI生態系以外，也表示周五會帶著家人前往韓國度假、訪問。

▲黃仁勳將帶著家人前往韓國度假、訪問。（圖／記者湯興漢攝）



談台韓供應鏈定位 各具特色不必比較

對於輝達與台、韓的關係，黃仁勳則表示，台韓兩者的定位完全不一樣，不必拿來做比較、也不用在當中做出選擇。台灣、韓國都十分特別，兩條供應鏈都是獨一無二的。

至於韓國在輝達的生態系中扮演什麼樣的角色？黃仁勳提到，韓國除了在晶片領域以外，在DRAM記憶體、科學研究、機器人及AI工廠等領域，也同樣與輝達密切合作、扮演重要的角色，其中機器人對韓國而言相當重要，輝達也會考慮直接投資韓國。

看好AI機器人發展 考慮直接投資韓國

韓國是製造大國，雖然面臨人口數量的限制，但這個國家擁有強大的想像力、企圖心，AI技術能夠放大這些優勢，目前正是韓國機器人產業的關鍵時刻，希望輝達能在這方面做出貢獻。

而在HBM（高頻寬記憶體）的部分，黃仁勳坦言，HBM並非簡單的3個英文字母，期間牽涉到效能、品質、可靠性，以及供應能力等多種因素，輝達必須與SK海力士維持長期合作關係。對於近年來SK海力士所取得的成就，他也感到十分高興。